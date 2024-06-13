Укрпошта 13 червня випустила поштову марку під назвою "Україно, вперед!" на честь участі національної збірної України з футболу на Євро-2024. Тираж нової марки становить 560 000 екземплярів, повідомляє преслужба Укрпошти.

"Україно, вперед!" - як гасили нову марку від Укрпошти

Урочиста церемонія спецпогашення нової поштової марки, присвяченої участі національної збірної України на Євро-2024, відбулася у німецькому Вісбадені, де українські футболісти базуються на час чемпіонату.

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Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, головний тренер національної збірної Сергій Ребров та генеральний Консул України в Франкфурті Вадим Костюк взяли участь у презентації та спецпогашенні.

Фото: УАФ

Поштова марка, присвячена українській збірній на Євро-2024 - що відомо

Поштова марка має круглу перфорацію та містить зображення футбольного м’яча з логотипом Української асоціації футболу.

Вона надрукована на самоклеючому папері у форматі буклету, що робить її зручною для колекціонування та використання.

Автором дизайну марки став художник Антон Хрупін. Випущений тираж складає 560 000 поштових марок.

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Головною метою марки «Україно, вперед!» стало не лише підтримка національної збірної з футболу на Євро-2024, а й створення символу солідарності та патріотизму, що об'єднує всіх українців навколо спільної цілі.

Збірна України зіграє на Євро-2024

Збірна України з футболу 26 березня в драматичному матчі плейоф кваліфікації до Євро-2024 перемогла збірну Ісландії та здобула право грати на чемпіонаті Європи з футболу, який влітку відбудеться у Німеччині.

Наша головна футбольна команда у півфіналі стадії плейоф кваліфікації спочатку вибила Боснію і Герцеговину, перегравши балканську збірну з рахунком 2:1.

У фіналі ж цієї стадії з рахунком 2:1 переграла вперту збірну Ісландії.

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На Євро-2024 збірна України зіграє у групі Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією.