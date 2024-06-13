Вранці 13 червня низка сайтів уряду Швейцарії та організацій, які беруть участь у Глобальному саміті миру, стали цілями кібератак, пише Укрінформ, посилаючись на Swissinfo.

На сайти Швейцарії знову напали хакери - подробиці

Напади, ймовірно, були пов’язані із Самітом миру, який проходитиме в альпійській країні цими вихідними, вважають у Національному центрі кібербезпеки (NCSC) країни.

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Очікуються подальші подібні атаки напередодні та під час заходу.

Хоча кібератаки призвели до незначних перебоїв у роботі об’єктів нападу, вони були у межах встановленого допустимого діапазону, і на діяльність постраждалих організацій значного впливу здійснено не було. Наразі загрози від кібератак немає.

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Швейцарський уряд повідомив, що серед постраждалих від кібератаки була митниця країни, якій довелося тимчасово перейти на альтернативні екстрені процедури оформлення митних декларацій.

Трохи більше ніж через годину системи митниці працювали у звичному режимі.

Збільшення кібератак і дезінформації перед Самітом миру у Швейцарії - що відомо

Президентка Віола Амгерд повідомляла, що у Швейцарії зафіксували зростання кількості кібератак і поширення дезінформації напередодні Глобального саміту миру.

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Водночас міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявляв, що існує явна «зацікавленість» у зриві Саміту миру, але ухилився від відповіді, хто стоїть за цими нападами, коли його запитали, чи причетна до них Росія.

За словами Кассіса, саміт має завершитися підсумковою декларацією, яка «в ідеалі» буде підтримана одноголосно.

Глобальний саміт миру - що варто знати

Перший Глобальний саміт миру відбудеться у швейцарському Бюргенштоці 15-16 червня.

Швейцарія запросила на конференцію понад 160 делегацій. Серед них немає Росії.

В Офісі президента України заявили, що відсутність представників РФ на першому Саміті - принципова позиція Києва.

Володимир Зеленський не виключає, що Москва спробує зірвати Саміт миру та послабити українські позиції.

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Президент США Джо Байден, імовірно, пропустить український Саміт миру, що відбудеться у Швейцарії в червні цього року, бо в цей самий час має бути у Каліфорнії на заході зі збору коштів на президентську кампанію.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

Китай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру, - Зеленський.