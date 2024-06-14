Увечері 13 червня Україна та США підписали двосторонню безпекову угоду на 10 років, повідомляє Reuters.
Безпекова угода між Україною та США – що відомо
В тексті угоди Сполучені Штати підтвердили свою підтримку захисту Україною її суверенітету і територіальної цілісності через відновлення наступу Росії на східному фронті України.
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США мають намір надавати як довгострокову матеріальну допомогу, так і навчання та консультування від американських спеціалістів.
Водночас від Споліучених Штатів Україна має отримати забезпечення розвідки, безпеки, оборонно-промислової, інституційної та іншої підтримки для розвитку ЗСУ. В угоді є пункти щодо відповідальності Росії за цю війну та позиції щодо зброї для українського захисту.
У повідомленні про підписання угоди, яке Президент України опублікував у Телеграм, він окремо відзначив позиції щодо зброї, зокрема ЗРК Patriot, ескадрильї винищувачів F-16 та івнших літаків.
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"Америка підтримує і справедливу компенсацію шкоди, завданої російськими ударами, і опрацювання шляхів, щоб заморожені російські активи були використані задля захисту та відновлення України", – наголосив Зеленський.
З якими країнами Україна уклала безпекові угоди
2024 року Україна уклала вже 15 двосторонніх безпекових угод із західними країнами. Угоди у сфері безпеки були підписані з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Португалією, Фінляндією, Нідерландами, Латвією, Іспанією, Бельгією, Швецією, Ісландією, Норвегією та Японією.
Останню підписали також учора ввечері Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда в Італії під час саміту G7. Як зазначалося, Японія зобов'язалася надати Україні 4,5 мільярда доларів протягом 2024 року й підтримувати Україну протягом 10-річного строку дії угоди.