Увечері 13 червня Україна та США підписали двосторонню безпекову угоду на 10 років, повідомляє Reuters.

Безпекова угода між Україною та США – що відомо

В тексті угоди Сполучені Штати підтвердили свою підтримку захисту Україною її суверенітету і територіальної цілісності через відновлення наступу Росії на східному фронті України.

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США мають намір надавати як довгострокову матеріальну допомогу, так і навчання та консультування від американських спеціалістів.

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Водночас від Споліучених Штатів Україна має отримати забезпечення розвідки, безпеки, оборонно-промислової, інституційної та іншої підтримки для розвитку ЗСУ. В угоді є пункти щодо відповідальності Росії за цю війну та позиції щодо зброї для українського захисту.

У повідомленні про підписання угоди, яке Президент України опублікував у Телеграм, він окремо відзначив позиції щодо зброї, зокрема ЗРК Patriot, ескадрильї винищувачів F-16 та івнших літаків.

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"Америка підтримує і справедливу компенсацію шкоди, завданої російськими ударами, і опрацювання шляхів, щоб заморожені російські активи були використані задля захисту та відновлення України", – наголосив Зеленський.