Російські діячі можуть розпалити протести у Молдові, якщо не переможе проросійський кандидат, повідомляється в спільній заяві урядів США, Канади та Великої Британії.

Росія організує заколот у Молдові – що відомо

Як зазначається, уряди Сполучених Штатів, Канади та Британії попереджають про можливу спробу росіян втілити сценарій впливу на результати президентських виборів у Молдові восени.

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"Вільні, чесні та незалежні вибори є наріжним каменем будь-якого демократичного суспільства. Ми постійно були свідками спроб Росії вплинути на демократичні вибори і підірвати їх, щоб забезпечити сприятливі для Кремля результати", – наголосили в заяві.

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Згідно з даними, РФ намагається сформувати у населення Молдови негативне ставлення до урядів Західних держав, влади власної країни та її спроможності приєднатися до ЄС. Водночас, Росія намагається зруйнувати віру населення у спроможність Молдови підтримувати власну безпеку та верховенство права.

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Інформацію про наявність доказів причетності Росії до пожежі на заводі передали уряду Німеччини спецслужби дружніх країн. Наразі Берлін вивчає отримані розвіддані.

Як наголосили в заяві, РФ зараз підтримує певних кандидатів у президенти Молдови та загострює суспільну напругу. Ці російські актори для досягнення своїх цілей активно використовують дезінформацію та пропаганду в інтернеті, в ефірах та на вулицях. Вони поширюють критику уряду та політичної партії чинної президентки Молдови з метою розпалювання протестів.

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Також уряди Західних держав попередили, що частиною цих операцій буде поширення брехні про характер і наміри чинної президентки, а також про ймовірні порушення на виборах.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Молдову та молдовський народ, який має справу з втручанням Кремля та наслідками жорстокої війни Росії проти України. Ми рішуче підтримуємо демократичні, економічні, безпекові та антикорупційні реформи в Молдові", – зауважили в спільній заяві.

РФ використовувала німецькі протести для пропаганди

Нагадаємо, що російська військова розвідка намагалася використати мирні демонстрації у ФРН як частину масштабнішої ІПСО, спрямованої на вплив на громадську думку в країні та ослаблення підтримки України.

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Однією з організацій, націлених на групу психологічних операцій російського ГРУ, є Alternative Kinder Zukunft (AKiZ) і її фотопроект "Діти війни". Проєкт запустили в Кельні в червні 2022 року, за кілька місяців після початку вторгнення Росії в Україну, і на веб-сайті заявляється, що він привертає увагу до страждань дітей у зонах бойових дій. AKiZ використовує цей майданчик для кампанії проти НАТО та закликів припинити постачання зброї в Україну. Окрім публікацій контенту про протести та війну, Alternative Kinder Zukunft використовує веб-сайт і соцмережу TikTok для публікацій про вакцини від Covid-19 та уроки російської мови для дітей.

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