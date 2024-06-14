Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен перед початком другого дня зустрічі міністрів оборони країн Альянсу запевнила Україну в продовженні багаторічної підтримки від союзників, повідомляє Укрінформ.

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"Ми мали дуже добру зустріч вчора на Раді Україна-НАТО... Йдеться про допомогу Україні і, зокрема, про те, що стосується членства. Тому що не є питанням, чи вони [українці – ред.] стануть членом НАТО, питання лише в тому – коли це станеться. Тож я думаю, що Україна може залишати Брюссель із впевненістю, що Вашингтон матиме потужну мову щодо майбутнього членства України", – зазначила керівниця військового відомства Нідерландів.

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Також Оллонґрен наголосила на важливості розробки довгострокової платформи НАТО для підтримки України, існування якої свідчить про те, що партнерство між Україною і Альянсом дійсно має значення. Це також демонструє, що навіть якщо війна затягнеться на довше, союзники будуть продовжувати підтримувати Україну. Інші країни також зможуть доєднатися до таких зусиль "незалежно від того, що може трапитися завтра".

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"У ході координації індивідуальної допомоги для України ми переконалися, що потрібен більш структурований механізм у вигляді цієї координаційної платформи. Це необхідно. Ми маємо припускати, що це може продовжуватися роками і потрібно створити щось таке, що ... буде структурою, яка дійсно працює", – наголосила Оллонґрен.

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"Ядерна риторика, яку ми чуємо з Кремля, є лише риторикою. Але ядерна зброя є серйозним фактором, і не можна риторику [використовувати – ред.] таким чином. НАТО також має ядерні спроможності... Але ми ніколи не будемо застосовувати такого роду риторику, яку почули від Росії", – зауважила міністерка оборони Нідерландів.

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Країни НАТО мають витрачати на допомогу Україні 0,25% ВВП

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Ми сказали ще багато місяців тому, що маємо інвестувати принаймні 0,25% від усього спільного ВВП для України. Це означає, що 99,75% залишатимуться в країнах. Але ці 0,25% дозволять Україні продовжувати боротися з Росією. Та пропозиція, яка надійшла від Столтенберга, менша за ці 0,25%. Якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла у цій війні, то маємо інвестувати більше в її оборону, а також надіслати сигнал, що вони стануть членами НАТО. Тому що це – частина заходів стримування", – наголосив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

За його словами, щоб заповнити прогалини у безпеці, Естонія та інші країни Балтії запропонували розвиток нових спроможностей, зокрема, ініціативу ACDC – "Союзницькі зобов’язання з доставки спроможностей".

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"Ми сподіваємося, що ця ініціатива знайде відображення у заключних документах Вашингтонського саміту. Чому ми це робимо, зрозуміло. Росія не зміниться. Російська загроза зростає. Росія зараз інвестує у власну оборону близько 9% ВВП. Якщо ми порівняємо це з нашим показником у 2% у НАТО та 3,5% в країнах Балтії та у Польщі, то все одно потрібно інвестувати більше. Це головні теми, які ми маємо намір обговорити сьогодні для досягнення успіху у Вашингтоні", – додав Певкур.