Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові. Ця дата є днем народженням відомого австрійського лікаря, імунолога та дослідника крові Карла Ландштейнера. У 1930 році він отримав Нобелівську премію за відкриття груп крові людини. Донорство крові щорічно рятує тисячі життів, тож здавайте кров, адже одна порція крові може врятувати життя трьох людей.

Хто може стати донором крові та її компонентів

Існують деякі обмеження для донорів, визначені для того, аби процедура здачі крові була комфортною та не завдала організму людини шкоди. Зазвичай більшість людей добре переносять донорство крові, воно навіть стимулює роботу серця, печінки та селезінки, знижує ризик онкозахворювань та сприяє схудненню. В рідкісних випадках після здачі крові донор може відчувати короткочасне запаморочення або слабкість протягом дня. Зазвичай після здачі крові донорам пропонують ситну корисну їжу, а також відгул від роботи або навчання. Системні донори крові схильні менше хворіти та мають довшу тривалість життя, що може бути пов’язано як з користю від самих донацій, так і з тим, що такі люди ведуть здоровіший спосіб життя.

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В Україні донором крові може особа віком від 18 років до 60 років. Здавати кров після цього віку не рекомендують, оскільки якість тромбоцитів та еритроцитів значно погіршується у літньому віці. Окрім того, важливо щоб мінімальна вага людини не була меншою за 50 кг, але деякі центри прийому крові підвищують це обмеження до 60 кг. Адже об'єм зданої плазми крові не повинен перевищувати 6,5-7% від маси тіла, а для людей з невеликою масою цей відсоток може бути значно більшим, що вже становить ризик для здоров'я.

В день донації важливо мати гарне загальне самопочуття. Не варто здавати кров, якщо ви нещодавно перехворіли, перенесли операцію або мали серйозні проблеми зі здоров'ям. Жінкам не можна здавати кров під час менструації, а також протягом 5 днів після і до місячних.

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Загалом здавати цільну кров можна з інтервалом не менше ніж 60 днів. Пожертвувати плазму або тромбоцити можна раз на 14 днів. Тим часом МОЗ рекомендує чоловікам здавати цільну кров не більше п'яти разів на рік, а жінкам — не більше чотирьох разів на рік.

Люди у Львові 14 лютого 2023 року в рамках благодійної акції «Стань донором – зізнайся в любові українській армії» у День Святого Валентина здають кров для військових. (ЮРІЙ ДЯЧИШИН / AFP)

Які є протипоказання щодо здачі крові

На жаль, не кожна людина може просто так пожертвувати свою кров. Донація може бути неможлива як через ризики для донора, так і з метою не допустити передачі неякісної крові реципієнту. Існує ряд критеріїв, яким повинна відповідати доросла повносправна людина, щоб бути донором крові. Перед тим, як взяти вашу кров для донорства, потрібно буде прийти в центр крові, де у вас візьмуть аналізи та попросять чесно заповнити анкету. Не варто лукавити у своїї відповідях, адже від якості перелитої крові буде залежати життя реципієнта.

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Всі правила щодо того, кому можна, а кому не можна здавати кров для донорства, регламентовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Деякі клініки можуть висувати власні вимоги, але їх, за потреби, можна оскаржити. Отже, ось які обмеження існують для здачі крові та компонентів крові:

Інфекції*

Операції*

Вакцинація*

Вживання ліків*

Вагітність (6 місяців після пологів)

Лактація (3 місяці після закінчення)

Менструація (5 днів після закінчення)

Татуювання та пірсинг (6 місяців)

По перших трьох пунктах тривалість обмеження на здачу крові може варіюватися від кількох тижнів до місяців. Уточніть безпосередньо в центрі крові про те, чи придатні ви для донорства, якщо сумніваєтесь в дотриманні всіх норм та протипоказань до здачі.

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Окрім цього, існують абсолютні протипоказання для здачі крові. На жаль, людям, які мають серйозні спадкові чи хронічні хвороби, інфекційні хвороби, а також тим, хто нещодавно переніс оперативні втручання, заборонено здавати кров. Медики рекомендують серйозно дотримуватися всі правил для донорів, щоб не нашкодити собі чи майбутньому рецепту.

Донорство крові заборонено при наявності:

Серйозних серцево-судинних захворювань

Захворювань ЦНС

Серйозних хронічних захворювань

Захворювань крові

Діабету та інших ендокринних захворювань

Онкологічних захворювань

Інфекційних хвороб (гепатит В, С, ВІЛ, туберкульоз та ін.)

Трансплантацій, резекції та ампутації

В будь-якому разі, не слід засмучуватися, якщо з якихось причин ви тимчасово чи взагалі не можете бути донором. У цьому немає вашої провини, а наявні протипоказання не роблять вас "неправильною" чи "некорисною" для суспільства людиною.

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Де та кому здати кров у Всесвітній день донора 2024

На сайті, присвяченому донорству крові, Donor.ua наявний перелік усіх центрів крові по Україні. Здавати кров важливо не тільки 14 червня 2024 року, в день Всесвітнього донорства крові, кров потрібна медикам завжди. Особливо критично це відчутно в умовах війни, коли через активні бойові дії ми маємо десятки поранених, яких кожного дня доставляють до госпіталів. Окрім того, є дуже багато медичних ситуації, зокрема непередбачуваних, де пацієнту потрібне термінове переливання крові, і жоден з нас не застрахований від імовірності стати цим пацієнтом. Зберігати донорську кров можна 21, 35 або 42 днів, тож її запаси необхідно регулярно поновлювати. Найкраще, що ви можете зробити у тилу, це здати кров для бійців Сил оборони і тим підвищити їхні шанси повернулися додому живими.

Під час процедури здачі крові у донора визначають його групу крові та рівень гемоглобіну. Деякі станції також перевіряють рівень АЛТ і білірубіну (показники функції печінки). Саме для цього донору рекомендують дотримуватися дієти, адже якісне харчування напряму впливає на стан тромбоцитів та еритроцитів. Більшість центрів, де можна здати донорську кров, пропонують тестування на наявність ВІЛ/СНІД інфекції та Kell експрес-методом.

Процедура забору крові проходить у спеціально обладнаному кабінеті – маніпуляційній. Медсестра проведе обстеження, потім візьме у вас 450 мл крові у разовий стерильний полімерний контейнер (гемакон), а також що 20 мл крові для аналізу на наявність захворювань. Якщо аналізи пацієнта негативні й протипоказань не виявлено, кров після обробки видадуть для переливання реципієнту.