Служба безпеки України затримала керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який працював на ФСБ, повідомляють в СБУ.

На Хмельниччині затримали чиновника

Як зазначається, він збирав інформацію про розміщення та дреси проживання українських військовослужбовців на території регіону.

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За даними Служби безпеки, Росію цікавили розвіддані про підрозділи СБУ, Сил спеціальних операцій та адреси виробництва українських безпілотників. РФ планувала використати розвіддані для ракетних ударів, диверсій і терактів.

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СБУ затримала фігуратна, коли він з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору через анонімні чати в месенджерах.

Фото: Служба безпеки України

Місцевий чиновник потрапив у поле зору російської спецслужби під час його навчання у 90-х у московському технічному університеті імені Баумана. Вже після вторгнення РФ у 2022 році з фігурантом зв’язався кадровий співробітник ФСБ і залучив чоловіка до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Яке покарання загрожує зловмиснику

Служба безпеки повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала депутатку з Хмельниччини, яка працювала на ФСБ

Нагадаємо, що 7 червня у Хмельницькій області Служба безпеки затримала депутатку, яка виявляла пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО.

Фігурантка також завербувала своїх сина та доньку.

Вони під виглядом сімейних поїздок об’їжджали територію області на власному авто й приховано фотографували об’єкти, а потім робили відповідні позначки на картах Google.

Звіти депутатка надсилала месенджером своєму куратору з ФСБ. За виконання ворожих завдань агентурна група отримувала від окупантів грошову винагороду, яка надходила на банківську картку доньки посадовиці.

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Про те, яке покарання чекає на зловмисників, дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.