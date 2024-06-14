Міністри оборони країн НАТО ухвалили довгостроковий план з допомоги Україні та тренування українських військових. Однак посадовці поки не дійшли згоди щодо виділення щорічної допомоги на рівні 40 млрд євро на рік, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Які важливі рішення для України ухвалили міністри країн НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна негайно потребує термінової доставки військового обладнання. Саме це – план військової допомоги та тренування для українських військових - був ухвалений сьогодні міністрами країн Альянсу.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Другий елемент – це довгострокові фінансові внески. "Ми не досягли поки згоди навколо цього, хоча багато союзників погоджуються, що нам треба мати не лише короткострокові внески, але також довгострокові та передбачувані зобов’язання, які нададуть Україні кращі умови для планування", - зазначив Столтенберг.

Більше по темі Україна має виграти війну проти РФ для вступу в НАТО – Кірбі Після закінчення війни в України залишиться протяжний кордон із РФ і постійна загроза безпеці українців.

Керівник НАТО зауважив, що план надасть більшої передбачуваності й прозорості процесам допомоги Україні та сприятиме справедливому розподілу навантаження між країнами-союзницями.

«Це також буде важливим сигналом для Москви, що вони не зможуть нас перечекати», - додав Столтенберг.

Advertisement

План безпекової допомоги та підтримки України - подробиці

Він поінформував, що міністри принципово погодили цей план безпекової допомоги та тренування для України, що дозволить лідерам країн НАТО остаточно започаткувати його на липневому саміті у Вашингтоні та поставити подальшу підтримку України на міцнішу основу на наступні роки.

Згідно з інформацією, нова структура, яка забезпечуватиме виконання такого плану, складатиметься з командування НАТО, що буде розміщено на американській базі у німецькому Вісбадені, та матиме логістичні центри у східній частині Альянсу.

Тризірковий генерал, який очолюватиме це командування, підпорядковуватиметься безпосередньо головнокомандувачу ОЗС НАТО в Європі. До діяльності командування буде залучений персонал у кількості близько 700 осіб як на території країн-союзниць, так і в країнах-партнерах.

Advertisement

На виконання цього плану Альянс проводитиме тренування для українських сил у навчальних центрах в країнах НАТО, надаватиме Україні довгострокову підтримку у плануванні, координації залучення дотацій, організовуватиме постачання та ремонт обладнання та надаватиме підтримку у довгостроковому розвитку Збройних сил України.

«Ці зусилля не зроблять НАТО учасницею конфлікту, але вони посилять нашу підтримку для України, для дотримання її права на самооборону. Підтримка та допомога НАТО для України є ключовою темою (Вашингтонського – ред.) саміту, поряд із фінансовими внесками та подальшими кроками на шляху України до членства в НАТО», - сказав Столтенберг.

Advertisement

За його словами, наразі НАТО завершує оцінку щодо оборонних витрат для реалізації власних оборонних планів, конкретні цифри будуть оприлюднені вже наступного тижня. Ці показники, за оцінкою Столтенберга, є дуже обнадійливими для оборонного планування всього Альянсу.

Щодо продовження допомоги для України, на чому наголосив керівник НАТО, є доставка в Україну спроможностей, які вона потребує негайно і зараз, особливо засобів протиповітряної оборони.

«Декілька держав уже оголосили про таку підтримку, і я очікую, що більше країн приєднаються до них у наступні дні та тижні. Потрібно надати більше боєприпасів, літаки F-16, які надають союзники, та інше військове обладнання», - зазначив очільник НАТО.

Advertisement

Він акцентував на тому, що одним із важливих елементів плану, який має бути остаточно погоджений до Вашингтонського саміту Альянсу, є наближення України до членства в НАТО.

Частково це стосується мови формулювань, що будуть використовуватися в підсумковому документі, дискусії навколо такої мови наразі тривають. Але більш важливим елементом, за словами Столтенберга, є досягнення взаємосумісності українських сил із силами країн НАТО, що важливо для руху України до повноправного членства в Альянсі.