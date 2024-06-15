Гравці збірної України з футболу записали відеозвернення напередодні Євро-2024.

Вони закликали підтримувати нашу державу у боротьбі з російською агресією.

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13 футболістів емоційно розповіли, як Росія руйнує українські населені пункти. Адже рідне місто кожного з них постраждало від агресії РФ або було тимчасово окуповане.

«Наші міста хотіли би приймати Євро, але вони борються за свободу!», - йдеться у ролику.

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Футболісти збірної України звернулися до світу напередодні Євро-2024

Гравець київського «Динамо» Микола Шапаренко родом з Великої Новосілки на Донеччині. Росіяни повністю знищили селище: там немає світла й води, а замість шести тисяч мешканців залишаються тільки 300.

Зірки мадридського «Реалу» Андрій Лунін та лондонського «Челсі» Михайло Мудрик родом із Краснограда на Харківщині, який постійно атакують війська агресора.

«З початку повномасштабної війни моє місто обстрілюють ракетами вдень і вночі. Попри це моя родина залишається в Краснограді, батьки продовжують будувати своє життя там та незмінно вірять у перемогу України» - розповів Михайло Мудрик.

Під ударами також Запоріжжя - рідне місто півзахисника бельгійського клубу «Вестерло» Сергія Сидорчука.

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Гравці донецького «Шахтаря» Олександр Зубков та Микола Матвієнко, австрійського клубу «ЛАСК» Максим Таловєров та португальського ФК «Бенфіка» Анатолій Трубін не можуть приїхати у рідні міста Макіївку, Саки та Донецьк. Адже вони тимчасово окуповані.

Під окупацією нині й рідне місто головного тренера збірної України Сергія Реброва - Горлівка Донецької області. Ребров не був удома вже понад 10 років.

У ролику також взяли участь захисник лондонського «Арсеналу» Олександр Зінченко з Радомишля на Житомирщині, центральний захисник «Борнмута» Ілля Забарний з Києва, півзахисник італійського клубу «Дженоа» Руслан Маліновський з Житомира, нападник та правий вінгер іспанської «Жирони» Артем Довбик із Черкас та Віктор Циганков із Вінниці.

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Футболісти наголошують - футбол, як і спорт загалом, не може бути поза політикою та залишатися поза війною.

«Ми часто чуємо, що футбол поза війною, але це відео доводить протилежне. Немає жодного українського футболіста, жодного українського міста, стадіону, майданчика, жодної дитини, яких не торкнулася війна. Тут на Євро-2024 ми можемо бути лише завдяки людям, які борються за нашу свободу. Серед них сотні тисяч футбольних уболівальників. Вони хотіли б бути на трибунах, але вони на фронті», - наголосив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

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Євро-2024: коли грає Україна

14 червня у Німеччині стартував 17-й чемпіонат Європи з футболу 2024 року. Він триватиме до 14 липня.

У Євро-2024 візьмуть участь 24 країни. За місяць вони зіграють 51 матч (36 на стадії групового етапу, 15 - у плей-оф).

Збірна України потрапила до групи Е.

Перший матч команда синьо-жовтих зіграє 17 червня в Мюнхені проти Румунії.

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Понеділок, 17 червня. 16:00. Румунія - Україна (Мюнхен)

П'ятниця, 21 червня. 16:00. Словаччина - Україна (Дюссельдорф)

Середа, 26 червня. 19:00. Україна - Бельгія (Штутгарт)

В Україні Євро-2024 можна буде дивитись на платному сервісі MEGOGO. На платформі транслюватимуть усі матчі турніру.

Частину матчів покаже Суспільне. Ці трансляції будуть доступні безкоштовно в цифровому мовленні T2 і в кабельних мережах.