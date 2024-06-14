Поява чергових маніпулятивних заяв Путіна саме за день до початку Саміту миру свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру, йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України.

Україна відреагувала на чергові маніпуляції Путіна - подробиці

У МЗС вважають, що мета чергових маніпуляцій Путіна, які він зробив 14 червня, - ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН.

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«Абсурдною є спроба Путіна, який спланував, підготував та втілив разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, виставити себе в ролі миротворця та висувати варіанти завершення розпочатої ним війни, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН», - заявили у відомстві.

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У коментарі зауважили, що всі озвучені президентом РФ ультиматуми вже неодноразово лунали з Москви і нічого нового в цих заявах немає. Водночас у МЗС назвали показовим час їхнього озвучення.

«Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому саміті. Поява заяв Путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру», - заявили в МЗС.

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Путін не прагне миру, він прагне розколу світу - МЗС України

У міністерстві переконані, що всі миролюбні країни, які поважають Статут ООН і щиро прагнуть відновлення миру в Україні, прекрасно усвідомлюють реальні мотиви російських заяв і не дадуть ввести себе в оману.

У МЗС вважають, що "Путін не прагне миру, він прагне розколу світу. Він чудово розуміє, що потужний голос світу, який пролунає на Глобальному саміті миру в Швейцарії, стане першим практичним кроком до справедливого миру".

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"В планах Росії — не мир, а продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі», - наголошується в коментарі.

У відомстві акцентували, що Україна ніколи не прагнула цієї війни, та як ніхто інший в світі хоче її завершення. Але для того, щоб змусити Росію відмовитися від агресії, зусиль однієї країни недостатньо.

Потрібна потужна та дієва міжнародна коаліція держав, які поділяють принципи справедливого миру на основі Формули миру та Статуту ООН, якому вона цілковито відповідає.

«Участь якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій в інавгураційному Глобальному саміті миру є критично важливою для того, щоб змусити Росію відмовитися від ультиматумів і перейти до добросовісних переговорів щодо завершення війни, а не пропагандистських заяв під прикриттям жахливих ракетних обстрілів України», - підсумували у МЗС.

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Путін заявив, що для початку мирних переговорів ЗСУ мають вийти з 4 областей України - що варто знати

Президент РФ Володимир Путін вкотре повторив, що нібито "готовий до мирних переговорів", однак для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль вважає територією Росії.

Про це Путін заявив під час виступу в міністерстві закордонних справ РФ.

Він заявив, що українська армія "має бути повністю виведена з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів".

За словами Путіна, суть цієї пропозиції нібито "не в тимчасовому перемир'ї", а у його "остаточному завершенні".

Також серед умов для мирного врегулювання президент РФ назвав нейтральний, без'ядерний статус України і скасування санкцій проти Росії.