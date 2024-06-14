На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути 12 дітей - трьох хлопчиків та дев'ятьох дівчаток, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В Україну повернули ще 12 дітей - подробиці

«Із тимчасово окупованої Херсонщини вивезли трьох хлопчиків та 9 дівчаток, віком від 2 до 17 років, одна з них позбавлена батьківського піклування», - йдеться у повідомленні.

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Над порятунком дітей працювала благодійна організація «Save Ukraine». Саме завдяки її наполегливій роботі діти та їх батьки на вільній землі та у безпеці. Їм надають допомогу спеціалісти.

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Прокудін висловив вдячність всім, хто докладає зусилля для повернення з окупації українських дітей.

Повернення українських дітей з російської окупації - що відомо

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 120 дітей із Херсонської області.

З тимчасово окупованої території Херсонщини 27 травня евакуювали багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітей. Наймолодша дитина народилася в окупації, їй лише 9 місяців. А найстаршій дитині 12 років.

У рамках реалізації плану дій Президента України Bring Kids Back UA 23 травня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути в Україну ще 13 дітей, повідомляв керівник ОП Андрій Єрмак.

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«Сім дітей разом з сім’ями повернулися з ТОТ, ще шестеро – повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA», - йшлося в повідомленні.