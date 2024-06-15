Принцеса Уельська Кейт Міддлтон візьме участь у церемонії до дня народження короля Чарльза III, яка відбудеться 15 червня.

Дружина принца Вільяма вперше з'явиться на публіці після того, як у неї виявили онкологію. 

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Про це вона повідомила на своїй сторінці в Х.

Кейт Міддлтон з'явиться на публіці

Принцеса розповіла, що наразі має позитивний прогрес у проходженні хіміотерапії. Вона триватиме ще кілька місяців.

«У погані дні ви відчуваєте слабкість, втому і мусите дати тілу відпочити. Але у хороші дні, коли ви відчуваєте себе сильнішими, ви хочете отримати максимум користі від гарного самопочуття», - написала Кейт.

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Принцеса Уельська додала, що чекає можливості відвідати парад на честь дня народження короля Чарльза III на цих вихідних із родиною. 

Кейт Міддлтон також сподівається взяти участь у кількох громадських заходах протягом літа.

Дружина принца Вільяма лікується від раку

Востаннє принцесу бачили на публіці під час різдвяних свят наприкінці 2023 року.

У березні 2024 року Кейт Міддлтон повідомила, що в неї діагностували рак. 

Тоді принцеса зізналася, що новина про хворобу стала для неї та родини «величезним шоком».

За її словами, онкологію виявили під час тестів після операції на черевній порожнині, яку проводили у січні.

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«Однак аналізи після операції показали, що рак все ж таки був. Тому мої лікарі порадили мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування», - поділилася принцеса у березні.

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