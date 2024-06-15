Принцеса Уельська Кейт Міддлтон візьме участь у церемонії до дня народження короля Чарльза III, яка відбудеться 15 червня.

Дружина принца Вільяма вперше з'явиться на публіці після того, як у неї виявили онкологію.

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Про це вона повідомила на своїй сторінці в Х.

Кейт Міддлтон з'явиться на публіці

Принцеса розповіла, що наразі має позитивний прогрес у проходженні хіміотерапії. Вона триватиме ще кілька місяців.

«У погані дні ви відчуваєте слабкість, втому і мусите дати тілу відпочити. Але у хороші дні, коли ви відчуваєте себе сильнішими, ви хочете отримати максимум користі від гарного самопочуття», - написала Кейт.

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Принцеса Уельська додала, що чекає можливості відвідати парад на честь дня народження короля Чарльза III на цих вихідних із родиною.

Кейт Міддлтон також сподівається взяти участь у кількох громадських заходах протягом літа.