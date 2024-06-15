Посли ЄС погодили переговорні рамки для вступу України та Молдови до Європейського Союзу.

Про це повідомило бельгійське головування в ЄС.

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ЄС має почати переговори про вступ України у червні

25 червня відбудеться міжурядова конференція, яка офіційно розпочне переговори про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

«Бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції 25 червня», - йдеться у повідомленні.

Кінець червня був очікуваною датою конференції. Саме в цьому місяці завершиться головування Бельгії в Раді ЄС.

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З 1 липня головування на пів року перейде до Угорщини, яка тривалий час блокувала вступ України до Євросоюзу.

Вступ України до ЄС

7 червня Єврокомісія позитивно оцінила євроінтеграційний прогрес України та підтримала початок переговорів про вступ.

У висновку йдеться, що Україна продовжує системні зусилля для приєднання до Європейського Союзу та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи.

Більше по темі Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

До кінця року Київ обіцяє підготувати дорожню карту стратегічних реформ у рамках переговорів про вступ до ЄС.

Цей план розрахований на 10 років. У ньому, зокрема, хочуть розписати майбутні трансформації у сферах правовладдя та державного управління.