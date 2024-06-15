На Київщині рятувальники ліквідували пожежу на одному із промислових підприємств, яка виникла після удару у ніч на 12 червня.

Надзвичайникам знадобилося три доби, аби повністю загасити вогонь. 

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На Київщині загасили пожежу на підприємстві 

«15 червня о 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії Росії», - повідомили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що пожежу гасили сотні рятувальників та 4 пожежні потяги. 

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Росіяни вдарили по Київській області в ніч на 12 червня. 

Тоді в одному із районів загорілося промислове підприємство. 

Також були пошкоджені приватні будинки. 

Через падіння уламків на Київщині була поранена одна людина. 

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