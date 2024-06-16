Країни Європейського союзу не фінансуватимуть кредит на 50 млрд доларів, який G7 планує надати Україні. 

Про це сказала прем’єрка Італії Джорджа Мелоні.

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За її словами, позику нададуть США, Канада, Велика Британія і, можливо, Японія, «відповідно до конституційних обмежень».

«Наразі європейські країни не втручаються, тому що всі активи мобілізовані в Європі, тож Європа вже робить свій внесок, ухвалюючи механізм гарантій», - пояснила прем’єрка.

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Кредит Україні на $50 млрд

Країни G7 домовилися надати Україні кредит у 50 млрд доларів, який погашатимуть за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Кошти хочуть виділити до кінця року. 

Лідери «Групи семи» підтвердили, що російські активи в їхніх країнах залишаться замороженими, доки РФ не припинить свою агресію та не відшкодує Україні завданих збитків.

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Про що пишуть європейські газети.

За даними Світового банку, наразі сума цих збитків складає 486 мільярдів доларів і вона постійно зростає.

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