Країни Європейського союзу не фінансуватимуть кредит на 50 млрд доларів, який G7 планує надати Україні.
Про це сказала прем’єрка Італії Джорджа Мелоні.
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За її словами, позику нададуть США, Канада, Велика Британія і, можливо, Японія, «відповідно до конституційних обмежень».
«Наразі європейські країни не втручаються, тому що всі активи мобілізовані в Європі, тож Європа вже робить свій внесок, ухвалюючи механізм гарантій», - пояснила прем’єрка.
Кредит Україні на $50 млрд
Країни G7 домовилися надати Україні кредит у 50 млрд доларів, який погашатимуть за рахунок відсотків із заморожених російських активів.
Кошти хочуть виділити до кінця року.
Лідери «Групи семи» підтвердили, що російські активи в їхніх країнах залишаться замороженими, доки РФ не припинить свою агресію та не відшкодує Україні завданих збитків.
Саміт G7: вияв єдності – Eurotopics, 22 травня
За даними Світового банку, наразі сума цих збитків складає 486 мільярдів доларів і вона постійно зростає.