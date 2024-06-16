15 червня у Швейцарії стартував дводенний Саміт миру.

На порядку денному - три з десяти пунктів української формули миру. Йдеться про ядерну та продовольчу безпеку, а також гуманітарні питання.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росію на інавгураційний саміт не запросили. Однак не виключено, що Москву можуть покликати на наступні зустрічі.

Також на конференції немає делегації з Китаю. Пекін вирішив не відправляти своїх представників у Швейцарію, бо вважає, що на Саміті мають бути представлені як Україна, так і РФ.

Advertisement

На наступному Саміті ми повинні зафіксувати кінець війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив, що Росія не отримала запрошення на перший саміт, адже зараз Кремль не зацікавлений у мирі.

«Зараз тут немає Росії. Чому? Бо якби Росія була зацікавлена в мирі, то не було б цієї війни. Ми повинні разом визначитися, що означає для світу справедливий мир і як його можна досягти справді довготривало. Статут ООН є основою для нас», - сказав глава держави на засіданні саміту.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

За словами президента, план дій, який погодять на конференції, передадуть РФ, щоб на другому Саміті миру можна було зафіксувати реальний кінець війни.

«Потім, коли план дій буде вже на столі, усіма погоджений і зрозумілий для всіх народів, він буде озвучений і представникам Росії. І щоб на другому Саміті миру ми змогли зафіксувати реальне закінчення війни. Зараз же ми починаємо цей шлях», - заявив Зеленський.