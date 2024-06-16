15 червня у Швейцарії стартував дводенний Саміт миру.
На порядку денному - три з десяти пунктів української формули миру. Йдеться про ядерну та продовольчу безпеку, а також гуманітарні питання.
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Росію на інавгураційний саміт не запросили. Однак не виключено, що Москву можуть покликати на наступні зустрічі.
Також на конференції немає делегації з Китаю. Пекін вирішив не відправляти своїх представників у Швейцарію, бо вважає, що на Саміті мають бути представлені як Україна, так і РФ.
На наступному Саміті ми повинні зафіксувати кінець війни, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський пояснив, що Росія не отримала запрошення на перший саміт, адже зараз Кремль не зацікавлений у мирі.
«Зараз тут немає Росії. Чому? Бо якби Росія була зацікавлена в мирі, то не було б цієї війни. Ми повинні разом визначитися, що означає для світу справедливий мир і як його можна досягти справді довготривало. Статут ООН є основою для нас», - сказав глава держави на засіданні саміту.
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За словами президента, план дій, який погодять на конференції, передадуть РФ, щоб на другому Саміті миру можна було зафіксувати реальний кінець війни.
«Потім, коли план дій буде вже на столі, усіма погоджений і зрозумілий для всіх народів, він буде озвучений і представникам Росії. І щоб на другому Саміті миру ми змогли зафіксувати реальне закінчення війни. Зараз же ми починаємо цей шлях», - заявив Зеленський.
Макрон назвав передумову миру в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що світу потрібен сталий мир, але не через капітуляцію України.
Французький лідер закликав партнерів допомагати Україні у боротьбі з російською агресією. Мовляв, це є передумовою до миру.
«Ми прагнемо побудови сталого миру, але такий мир не може бути капітуляцією України. Саме тому передумовою є допомога Україні у протистоянні цій агресії, адже є один агресор і його жертва», – зазначив Макрон.
Шольц проти негайного припинення вогню
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що негайне припинення вогню без серйозних переговорів і без справедливого миру призведе до нового замороженого конфлікту.
«Негайне припинення вогню без серйозних переговорів, без дорожньої карти до сталого справедливого миру, виключно на підставі так званих «нових реалій» призведе лише до легітимізації незаконної крадіжки Росією землі. Зрештою це призведе до появи нового замороженого конфлікту - несправедливий, загрозливий сценарій для України, Європи та всієї світової спільноти», - заявив Шольц.
Президентка Єврокомісії: замороження війни - це рецепт для подальшої агресії
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також вважає, що замороження війни призведе до нової ескалації.
«Замороження конфлікту сьогодні, коли іноземні війська окуповують українську землю, не є відповіддю. Фактично, це рецепт для подальшої агресивної війни. Натомість ми маємо підтримати всеохоплюючий, справедливий та стійкий мир для України», - сказала вона.
Росія намагалась зірвати Саміт миру, - Сунак
Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак певен, що Володимир Путін не зацікавлений у справжньому мирі. Саме тому він розпочав тривалу дипломатичну кампанію проти Саміту.
«Путін не зацікавлений у справжньому мирі. Він розпочав тривалу дипломатичну кампанію проти цього саміту, наказуючи країнам триматися від нього подалі. Тож ми повинні запитати, чому Росія вважає, що їй так загрожує саміт, на якому обговорюються основні принципи територіальної цілісності, продовольчої та ядерної безпеки», - наголосив Сунак.
Дуда розкритикував Лукашенка за допомогу РФ
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Олександр Лукашенко допомагає Росії у війні проти України. Також, за словами польського лідера, Мінськ ініціював низку гібридних атак проти Польщі та країн Балтії.
Дуда назвав Лукашенка «лялькою Путіна».
«Тільки Росія винна за війну. Але це не означає, що Росія діє сама. Я тепер звертаюсь до ролі, яку лялька Путіна Лукашенко відіграв у цій війні. Він не лише дозволив армії РФ напасти на Україну з території Білорусі, але й ініціював низку гібридних атак проти Польщі та Балтійських держав. Атак, які тривають понад 3 роки», - сказав Дуда.
Президент Фінляндії закликав Китай вплинути на Путіна
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Китай може зіграти ключову роль у встановленні миру в Україні.
«Я наполегливо закликаю Китай у тому, що він міг би вплинути на Путіна, покласти край цій війні», - заявив фінський лідер.
Він також наголосив на важливості ролі Глобального Півдня в досягненні миру.
«Багато представників (на Саміті миру – ред.) із країн Латинської Америки, Африки, Азії та особливо Близького Сходу. Це дає надію, що ми зможемо вийти на шлях миру, і я вважаю важливим, щоб це сталося на умовах України», – сказав Стубб.
Будуть необхідні «складні компроміси», - Саудівська Аравія.
Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що Королівство має добрі взаємини з обома сторонами конфлікту і сподівається на мир.
За його словами, для серйозних переговорів потрібні будуть важкі компроміси й в цьому процесі має брати участь Росія.
«Ми вважаємо важливим, щоб міжнародна спільнота заохочувала будь-який крок до серйозних переговорів, це вимагатиме важкого компромісу в рамках дорожньої карти, що веде до миру. І тут важливо підкреслити, що будь-який надійний процес потребуватиме участі Росії», - сказав він.
Глава МЗС Туреччини виступає за участь РФ у Саміті миру
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що участь Росії в Саміті миру зробила б захід «більш орієнтованим на результат»
Дипломат згадав про українську формулу миру й звернув увагу на заяви Путіна про нібито готовність до мирних переговорів.
«Незалежно від запропонованих змісту й умов, це важливі кроки й проблиск надії, з якого можна почати. Проте кожна сторона вважає дії іншої продовженням ширшого військового зусилля», - сказав він.
Сьогодні, 16 червня, у другий день конференції лідери мають ухвалити спільне комюніке за його підсумками.
Напередодні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що текст комюніке Саміту готовий і буде відкритий до підписання. Зокрема, до нього можуть долучитися країни, які не приїхали на конференцію.