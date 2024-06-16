Нинішній президент США Джо Байден та колишній очільник країни Дональд Трамп погодили умови дебатів, які відбудуться 27 червня.

Про таке повідомляє телеканал CNN, який є організатором події.

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Перші дебати Байдена і Трампа

Це будуть перші дебати кандидатів. Зустріч триватиме 90 хв з двома рекламними паузами.

Під час реклами ні Трамп, ні Байден не зможуть спілкуватися з представниками своїх передвиборчих штабів.

Претенденти на президентське крісло погодилися виступати на одному подіумі. Їхні місця визначать підкиданням монети.

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Мікрофони під час ефіру будуть вимкнені. Їх вмикатимуть по черзі для кандидата, який виступає.

Попередньо, опонентам заборонено мати підготовлені нотатки. У них будуть лише ручка, блокнот і пляшка води.

CNN запевняє, що модератори «використовуватимуть усі наявні в них інструменти, щоб забезпечити дотримання часу та забезпечити цивілізовану дискусію».

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Дебати відбудуться в Атланті 27 червня. Їх проведуть ведучі CNN Джейк Таппер і Дана Беш.

Вибори президента США 2024

Американці обиратимуть президента 5 листопада 2024 року.

Головними кандидатами на посаду є чинний президент США демократ Джо Байден та колишній глава Білого дому республіканець Дональд Трамп.

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Дональд Трамп був 45-м президентом США. Він програв Джо Байдену на виборах 2020 року.