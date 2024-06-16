Своїми заявами про нібито готовність до переговорів Володимир Путін хотів підірвати підтримку України країнами Заходу перед Самітом миру.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Аналітики зазначають, що Путін спеціально озвучив вимоги до «мирних» переговорів за день до початку конференції у Швейцарії.

Заяви Путіна перед Самітом миру: що вони означають

Таким чином російський диктатор прагнув підірвати підтримку серед західних партнерів законних вимог Києва до Росії. Також Путін намагався відвернути увагу від пошуку міжнародного консенсусу в питанні покарання РФ за неспровоковану агресію.

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В ISW констатують, що російські офіційні особи зазвичай вдають зацікавленість у переговорах у критичні моменти війни, щоб вплинути на рішення Заходу, а також добитися від Заходу превентивних поступок щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 14 червня: «Путін не витримає» Китай обіцяє не продавати зброю Росії; США і Україна підписали безпекову угоду на 10 років; Велика Британія накладає ще жорсткіші санкції на Москву, в тому числі атакуючи її "тіньовий флот".

«Будь-які спроби Заходу примусити Україну до перемовин з Росією до того, як остання відмовиться від своїх геноцидних та імперіалістичних амбіцій в Україні, майже напевно не призведуть до довготривалого вирішення конфлікту і лише нададуть Путіну додатковий час для подальшої оптимізації та підготовки російської воєнної машини до майбутнього вторгнення», – підсумували в Інституті.

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«Мирний план» Путіна

14 червня Путін знову заявив нібито готовий до «мирних переговорів».

Але для цього Україна, на думку диктатора, має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль називає «територією РФ», і відмовитися від вступу в НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав «несерйозними» пропозиції Володимира Путіна щодо умов миру в Україні. Мовляв, такими заявами очільник Кремля хоче відволікти увагу від Саміту миру.

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня у Швейцарії відбувається Саміт миру.

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У конференції беруть участь понад сотня учасників.

Росії й Китаю серед них немає.

Володимир Зеленський пояснив, що РФ зараз не зацікавлена в мирі. Тому її і не запрошували на Саміт.

За словами президента, на конференції мають погодити план дій. Його планують передати Москві, щоб на другому Саміті миру можна було зафіксувати реальний кінець війни.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що світу потрібен сталий мир, але не через капітуляцію України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що негайне припинення вогню без серйозних переговорів і без справедливого миру призведе до нового замороженого конфлікту.

Такої ж думки і Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Туреччина водночас вважає, що участь РФ в конференції зробила б захід «більш орієнтованим на результат».

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Міністр закордонних справ Саудівської Аравії каже, що для миру потрібні будуть складні компроміси й у цьому процесі має брати участь Росія.

Водночас президент Фінляндії закликав Китай вплинути на Путіна.