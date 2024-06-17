У неділю, 16 червня, відбулися три матчі Євро-2024:

Група С. Словенія — Данія 1:1

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Група С. Сербія — Англія 0:1

Група D. Польща — Нідерланди 1:2

Англія обіграла Сербію

Центральним матчем третього ігрового дня Євро-2024 стала зустріч між збірними Англії та Сербії.

Сербія не змогла забити жодного голу, у той час як перемогу для Англії виборов 20-річний Джуд Беллінгем.

Advertisement

Перший матч Словенії на Євро за 24 роки

Усі п'ять стартових матчів мали три та більше забитих м'ячів, і в кожному з них було визначено переможця, проте цю серію перервала гра Словенія — Данія.

На 17-й хвилині успіх данцям у Штутгарті приніс гол Крістіана Еріксена, а балканці відповіли голом Еріка Янжи.

Нідерланди здобули перемогу над Польщею

Рахунок гри в Гамбургу на 16-й хвилині відкрив нападник поляків Адам Букса. Нідерланди зрівняли рахунок ще в середині першого тайму. Форвард Коді Гакпо завдяки рикошету від гравця польської збірної відзначився забитим м'ячем.

Ваут Вегхорст здобув перемогу для збірної Нідерландів на 83 хвилині.

Advertisement

Євро-2024: розклад матчів 17 червня

У понеділок відбудуться три матчі:

Румунія – Україна, 16:00

Бельгія – Словаччина, 19:00

Австрія – Франція, 22:00

Євро-2024: результати матчів 15 червня

Нагадаємо, що під час другого дня чемпіонату відбулися матчі: між Угорщиною та Швейцарією (1:3), Іспанією та Хорватією (3:0), Італією та Албанією (2:1).