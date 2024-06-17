У неділю, 16 червня, відбулися три матчі Євро-2024:
Група С. Словенія — Данія 1:1
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Група С. Сербія — Англія 0:1
Група D. Польща — Нідерланди 1:2
Англія обіграла Сербію
Центральним матчем третього ігрового дня Євро-2024 стала зустріч між збірними Англії та Сербії.
Сербія не змогла забити жодного голу, у той час як перемогу для Англії виборов 20-річний Джуд Беллінгем.
Перший матч Словенії на Євро за 24 роки
Усі п'ять стартових матчів мали три та більше забитих м'ячів, і в кожному з них було визначено переможця, проте цю серію перервала гра Словенія — Данія.
На 17-й хвилині успіх данцям у Штутгарті приніс гол Крістіана Еріксена, а балканці відповіли голом Еріка Янжи.
Нідерланди здобули перемогу над Польщею
Рахунок гри в Гамбургу на 16-й хвилині відкрив нападник поляків Адам Букса. Нідерланди зрівняли рахунок ще в середині першого тайму. Форвард Коді Гакпо завдяки рикошету від гравця польської збірної відзначився забитим м'ячем.
Ваут Вегхорст здобув перемогу для збірної Нідерландів на 83 хвилині.
Євро-2024: розклад матчів 17 червня
У понеділок відбудуться три матчі:
- Румунія – Україна, 16:00
- Бельгія – Словаччина, 19:00
- Австрія – Франція, 22:00
Євро-2024: результати матчів 15 червня
Нагадаємо, що під час другого дня чемпіонату відбулися матчі: між Угорщиною та Швейцарією (1:3), Іспанією та Хорватією (3:0), Італією та Албанією (2:1).