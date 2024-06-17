Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Близько 1:40 за місцевим часом мешканці Липецька повідомили про вибухи та дим над тракторним заводом.

У ніч проти 17 травня дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат у Липецькій області РФ, раніше повідомив російський новинний Телеграм-канал "ASTRA".

Згодом у Телеграм-каналі ASTRA опублікували відео з імовірними наслідками ударів по Новолипецькому металургійному комбінату.

Джерела Kyiv Post у ГУР підтвердили факт успішної атаки українських дронів на Новолипецький металургійний завод.

Advertisement

Дрони-камікадзе ГУР МОУ цієї ночі атакували військові обʼєкти у трьох регіонах рф, розповіли наші співрозмовники у спецслужбі.

Джерела в українській розвідці також уточнили: БПЛА атакували обʼєкти у Білгородській, Воронезькій та Липецькій областях.

Зокрема, цілями БПЛА стали Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод, які агресор використовує у військових цілях. У районі зазначених обʼєктів місцеві мешканці чули звуки вибухів, а також роботу ППО. Про повітряну загрозу повідомили також т. зв. «губернатори» Липецької та Воронезької областей.

Advertisement

Більше по темі У Конгресі США закликали визнати РФ державою-спонсоркою тероризму Сенатори вважають, що після укладення угоди між Північною Кореєю і Росією настав час "дати відсіч".

Також близько третьої ночі за місцевим часом, зі слів місцевих мешканців, пролунали вибухи над територією Воронезької області.

"Інформація про наслідки атаки уточнюється", – зазначив співрозмовник Kyiv Post.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов зазначив, що на місці падіння уламків працюють правоохоронці, повідомлень про жертв не зафіксовано.

Своєю чергою губернатор Воронезької області заявив, що в регіоні силами ППО нібито виявлено та знищено два БпЛА. За його словами, постраждалих та руйнувань немає.

Загалом, як повідомили в міноборони Росії, за ніч над Бєлгородською, Воронезькою та Липецькою областями знищили шість БПЛА.

Advertisement

Kyiv Post перевіряє цю інформацію.

Атаки на Новолипецький металургійний завод – що відомо

Нагадаємо, що 24 квітня 2024 року дрони-камікадзе ГУР частково зруйнували кисневу станцію металургійного комбінату та вивели з ладу два кисневі блоки.

Також 24 лютого СБУ та ГУР спільно атакували цей комбінат за допомогою БпЛА. Під час атаки українські дрони поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Тоді на Новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа. Весь персонал евакуювали.

Цей комбінат є одним із найбільших у РФ і працює на військово-промисловий комплекс країни, зокрема, виконує велику кількість держзамовлень.