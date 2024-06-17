Уряд Норвегії відправить Україні 1,1 мільярда норвезьких крон для підтримки електроенергетики, пише Regjeringen.

Норвегія підтримує енергосистему України

"Росія здійснює масові, систематичні атаки, щоб паралізувати енергомережу, але українці працюють день і ніч, щоб забезпечити необхідне постачання електроенергії для населення", – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

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120 млн норвезьких крон спрямують через Програму розвитку ООН (ПРООН) на забезпечення електроенергією Харківської області.

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"Це фінансування допоможе, в тому числі, забезпечити стабільне електропостачання пологових блоків та операційних 7 лікарень Харківської області. У деяких випадках доступ до електрики може означати різницю між життям і смертю", – пояснив Стьоре.

Як зазначив прем'єр-міністр, харків’янам обмежили використання електроенергії вночі навіть у найтеплішу пору року.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

"Зими в Україні холодні та суворі, і для людей буде вкрай важливо мати доступ до належної електроенергії та опалення", – наголосив своєю чергою міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Норвегія виділила Україні боєприпаси до мінометів на суму понад 45 млн доларів

Нагадаємо, що 13 червня уряд Новрегії оголосив про передачу Україні 81-мм боєприпасів для мінометів на суму 53 мільйони норвезьких крон.

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81-мм міномети зазвичай мають радіус дії 5-6 кілометрів і доповнюють важку артилерію на менших відстанях. Також Норвегія передала Україні ручні гранати на суму 50 млн норвезьких крон і снайперські боєприпаси на суму 3 млн.