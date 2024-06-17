Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував серію ворожих ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини й допомагав росіянам готувати наступ на цей регіон, повідомляє СБУ.

СБУ затримала зловмисника, який готував "наступальний" плацдарм для Росії

Його цікавили вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка обороняє узбережжя та річкову акваторію прифронтової громади. Він щодня обходив прибережну територію громади, де намагався виявити пункти базування ССО.

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Далі зловмисник за допомогою месенджера передавав цю інформацію до ФСБ, а потім видаляв усі повідомлення після кожного сеансу зв’язку.

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Росіяни планували атакувати ці локації зі ствольної та реактивної артилерії, розміщеної окупантами на тимчасово захопленій території Запорізького регіону. Так вони хотіли взяти під вогневий контроль територію біля Каховського водосховища в районі Нікопольської агломерації.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

СБУ схопила агента, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. У його помешканні знайшли банківську картку, на яку він отримував "винагороду" від спецслужби РФ.

Яке покарання чекає на агента

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала агентку ГРУ РФ та її доньку – що відомо

Нагадаємо, що 5 червня в СБУ повідомили про затримання агентки ГРУ РФ та її доньку, завданянм яких було коригування ворожого вогню по локаціях Сил оборони на Дніпропетровщині й дискредитація України та виправдання обстрілів Росією в мережі.

Вони героїзували Путіна та війська РФ, які воюють проти України.

У той час як мати об’їжджала місцевість, де фіксувала пункти тимчасового базування українських військ, донька затриманої регулярно виправдовувала війну проти України, зокрема ворожі ракетні удари по її цивільній інфраструктурі.

Про подробиці покарання зловмисниць дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.