Зібрання представників такої кількості поважних країн, організацій і релігійних лідерів на Глобальному саміті миру свідчить про те, що мир потрібен усім, заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками Саміту у Швейцарії.

Підсумки Глобального саміту миру - що відомо

«Незалежність, територіальну цілісність і суверенітет визнали абсолютно всі учасники Cаміту. Більшість світу. Це дає потужну підтримку для України. Це один з успіхів цього Саміту», – наголосив Президент.

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Він зазначив, що примусити Росію до миру можна двома шляхами. Перший – дипломатичний, другий – міцна оборона й потужна армія.

«Найголовніший успіх для нас – це, безумовно, закінчення війни. Це не успіх, це єдина можливість існування в цьому світі, єдина справедлива можливість життя. І ми будемо робити все, щоб закінчити війну. Сьогодні тільки перший крок, але такий потужний», – зауважив Зеленський.

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За його словами, далі дипломатична робота продовжиться на рівні радників із питань національної безпеки. Вони будуть розробляти покроковий план щодо трьох пунктів, які містить Спільне комюніке про основи миру: продовольча безпека, ядерна та енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих українців.

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«Безумовно, ми – частина Європи і географічно, і ментально. Але дуже важливо, щоб усі ці зустрічі були на різних континентах, на територіях країн, які, може, не об’єднані з нами кордонами, але які точно об’єднані з нами цінностями. І це дуже важливо. І тому будуть ці зустрічі і в Африці, і в Латинській Америці, у Європі, в Азії. Ми спрямовуємо зараз свої зусилля саме на це. Після цього буде план – спільний план», – підсумував Президент.

Зустріч під час Саміту миру у Швейцарії. Фото: сайт Президента України

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Комюніке Саміту миру: головні тези

Напередодні Офіс президента України опублікував зміст документа.

Учасники заявили, що мають спільне бачення щодо таких аспектів:

будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю.

Українські атомні електростанції та установки, зокрема ЗАЕС, повинні працювати безпечно та захищено під повним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ.

глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів.

Повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливими.

Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними.

Зеленський анонсував другий Саміт миру

Володимир Зеленський впевнений, що конференція може мати практичні кроки на шляху до миру.

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За його словами, триває робота над проведенням другого Саміту миру. На думку президента, захід має відбутися за місяці, а не роки.

«Ми маємо діяти швидко. Робота має тривати місяці, а не роки. Коли план дій щодо миру буде готовим і кожен крок буде пропрацьованим, то відкриється шлях до проведення другого саміту миру, а отже до завершення війни та справедливого і тривалого миру», - сказав Зеленський.

Очільник держави додав, що вже є країни, які хотіли б прийняти другий Саміт миру й Україна почала обговорювати це питання.

Володимир Зеленський вважає, якщо РФ братиме участь у другій конференції, то це означатиме, що вона хоче завершити війну.