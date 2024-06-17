Країни Альянсу обговорюють приведення ядерної зброї в стан бойової готовності в рамках ядерного стримування через загрозу з боку Росії та Китаю, заявив Генсекретар Нато Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Telegraph.

"Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в строю, а скільки - на зберіганні, але ми повинні консультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо", - сказав Столтенберг.

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На його думку, альянс має надіслати "прямий сигнал" своїм супротивникам за допомогою ядерного арсеналу.

Він попереджає, що Китай вкладає значні кошти в сучасне озброєння, зокрема в ядерний арсенал, який, за його словами, зросте до тисячі боєголовок до 2030 року.

Росія та Китай збільшили кількість ядерних боєголовок - що відомо

У щорічному огляді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) йдеться, що Росія і США разом продовжують мати майже 90% усієї ядерної зброї у світі. Розміри арсеналу країн залишаються відносно стабільними, але у 2023 році Росія розгорнула у складі своїх оперативних сил на 36 боєголовок більше, ніж на рік раніше, стверджують експерти.

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Пекін наразі перебуває у процесі значної модернізації та розширення свого ядерного арсеналу. Китай наростив свої ядерні сили з 410 боєголовок у 2023 році до 500 у 2024-му.

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Експерти SIPRI припускають, що Китай вперше розмістив невелику кількість ядерних боєголовок (близько 24) на своїх ракетах, поставивши їх на бойове чергування, що свідчить про те, що в найближчі десять років країна розгорне стільки ж міжконтинентальних балістичних ракет, як Росія чи США.

Як зазначають експерти SIPRI, з часів холодної війни ядерна зброя не відігравала такої помітної ролі, як зараз.

Росія розпочала другий етап навчань із застосуванням тактичної ядерної зброї

Минулого тижня Міністерство оборони Росії оголосило, що Росія розпочала другий етап навчань із застосуванням тактичної ядерної зброї, цього разу спільно з Білоруссю.

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Навчання будуть зосереджені на спільній підготовці підрозділів російських і білоруських збройних сил до розгортання тактичної ядерної зброї.

Нестратегічна ядерна зброя, також відома як тактична ядерна зброя, призначена для використання на полі бою.

Хоча ці боєголовки ще не використовувалися в бою, їх можна доставити за допомогою ракет, літаків або артилерії. Хоча вони, можливо, не настільки руйнівні, як стратегічна ядерна зброя, яка може знищити цілі міста, вони все ж мають потенціал бути дуже руйнівними, набагато більше, ніж дві ядерні боєголовки, які були використані в містах Японії наприкінці Другої світової війни.