Служба безпеки України за допомогою безпілотників минулої ночі атакувала нафтобази Ростовській області в Росії, повідомили джерела Kyiv Post.
Місцеві мешканці всю ніч рахували вибухи і скаржилися що інший дрон влучив у ціль. Особливо гучно було біля залізничного вокзалу та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали. Після успішних випробувань безпілотників СБУ в Росії почалися потужні пожежі на об’єктах військової інфраструктури.
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"СБУ й надалі буде запроваджувати "дронові санкції" проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України", – зазначило поінформоване джерело.
Про атаку також повідомляв російський новинний Телеграм-канал "ASTRA".
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Після успішого відпрацювання дронів СБУ, на об’єктах розпочалися потужні пожежі.
За словами місцевого губернатора, в Азові внаслідок атаки БПЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами. За попередніми даними, жертв немає, а підрозділи МНС організували гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій.
Також російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер" опублікував відео ліквідації наслідків атаки на нафтобази в Азові. Як зазначається, загальна площа пожежі склала 5 000 квадратних метрів. До гасіння залучили 70 пожежників, 21 одиницю техніки та пожежний поїзд.
Також український журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у своєму Телеграм відео з результатом атаки безпілотників на нафтобазу в Ростовській області.
Згодом в ASTRA повідомили про атаку на нафтобазу в Темрюкському районі РФ.
"Мошканці Темрюкського району повідомляли у місцевих чатах про вибухи. Однак офіційної інформації від влади або міноборони РФ не було", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, під удар потрапив термінал з перевалки наливних нафтопродуктів та хімічних вантажів ТОВ "Югнефтехимтранзит" у селищі Чушка. Виникла пожежа, також пошкоджені трубопровід і технічні приміщення. Постраждалих немає, повідомили джерела в екстрених службах регіону.
Джерела ASTRA говорять про здійснення атаки за допомогою українських ракет "Нептун".
Kyiv Post перевіряє цю інформацію.
Безпілотники ГУР успішно атакували нафтобазу в Ростовській області РФ
Нагадаємо, що раніше джерела Kyiv Post підтвердили успішну атаку ГУР на території Росії, внаслідок якої сталося займання на нафтобазі в Пролетарському районі Ростовської області.
На території нафтобази сталося два вибухи. Як повідомляли очевидці, після цього там почалася пожежа, хоча російська влада заперечувала факт займання.
Паливна база використовувалась для військових цілей.