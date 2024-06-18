Служба безпеки України за допомогою безпілотників минулої ночі атакувала нафтобази Ростовській області в Росії, повідомили джерела Kyiv Post.

Місцеві мешканці всю ніч рахували вибухи і скаржилися що інший дрон влучив у ціль. Особливо гучно було біля залізничного вокзалу та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали. Після успішних випробувань безпілотників СБУ в Росії почалися потужні пожежі на об’єктах військової інфраструктури.

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"СБУ й надалі буде запроваджувати "дронові санкції" проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України", – зазначило поінформоване джерело. 

Про атаку також повідомляв російський новинний Телеграм-канал "ASTRA".

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Після успішого відпрацювання дронів СБУ, на об’єктах розпочалися потужні пожежі. 

За словами місцевого губернатора, в Азові внаслідок атаки БПЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами. За попередніми даними, жертв немає, а підрозділи МНС організували гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій.

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Також російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер" опублікував відео ліквідації наслідків атаки на нафтобази в Азові. Як зазначається, загальна площа пожежі склала 5 000 квадратних метрів. До гасіння залучили 70 пожежників, 21 одиницю техніки та пожежний поїзд.

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Також український журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у своєму Телеграм відео з результатом атаки безпілотників на нафтобазу в Ростовській області.

Згодом в ASTRA повідомили про атаку на нафтобазу в Темрюкському районі РФ.

"Мошканці Темрюкського району повідомляли у місцевих чатах про вибухи. Однак офіційної інформації від влади або міноборони РФ не було", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, під удар потрапив термінал з перевалки наливних нафтопродуктів та хімічних вантажів ТОВ "Югнефтехимтранзит" у селищі Чушка. Виникла пожежа, також пошкоджені трубопровід і технічні приміщення. Постраждалих немає, повідомили джерела в екстрених службах регіону.

Джерела ASTRA говорять про здійснення атаки за допомогою українських ракет "Нептун".

Kyiv Post перевіряє цю інформацію.

Безпілотники ГУР успішно атакували нафтобазу в Ростовській області РФ

Нагадаємо, що раніше джерела Kyiv Post підтвердили успішну атаку ГУР на території Росії, внаслідок якої сталося займання на нафтобазі в Пролетарському районі Ростовської області.

На території нафтобази сталося два вибухи. Як повідомляли очевидці, після цього там почалася пожежа, хоча російська влада заперечувала факт займання.

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Паливна база використовувалась для військових цілей. 

Тимур Дубовик
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик - журналіст, редактор новин
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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