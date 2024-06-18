Служба безпеки України за допомогою безпілотників минулої ночі атакувала нафтобази Ростовській області в Росії, повідомили джерела Kyiv Post. Місцеві мешканці всю ніч рахували вибухи і скаржилися що інший дрон влучив у ціль. Особливо гучно було біля залізничного вокзалу та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали. Після успішних випробувань безпілотників СБУ в Росії почалися потужні пожежі на об’єктах військової інфраструктури. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. "СБУ й надалі буде запроваджувати "дронові санкції" проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України", – зазначило поінформоване джерело. Про атаку також повідомляв російський новинний Телеграм-канал "ASTRA". Більше по темі На 15 років ув'язнили агента РФ, який готував масовані удару по Харкову Російський поплічник допомагав готувати масовані по Харкову із реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч».

Після успішого відпрацювання дронів СБУ, на об’єктах розпочалися потужні пожежі. За словами місцевого губернатора, в Азові внаслідок атаки БПЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами. За попередніми даними, жертв немає, а підрозділи МНС організували гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій. Advertisement Також російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер" опублікував відео ліквідації наслідків атаки на нафтобази в Азові. Як зазначається, загальна площа пожежі склала 5 000 квадратних метрів. До гасіння залучили 70 пожежників, 21 одиницю техніки та пожежний поїзд.

Також український журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у своєму Телеграм відео з результатом атаки безпілотників на нафтобазу в Ростовській області.