Ворог ударив по 17 населених пунктах Херсонського регіону, через що пошкоджені 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків, інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
РФ обстріляла Херсонщину
За його словами, під обстріли потрапили Антонівка, Придніпровське, Зарічне, Новотягинка, Янтарне, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Інженерне, Садове, Берислав, Миколаївка, Бургунка, Осокорівка, Гаврилівка та місто Херсон.
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Росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури, територію пенітенціарної установи, гараж і приватні автомобілі.
Внаслідок обстрілів загинули 2 людини.
РФ обстріляла 20 населених пунктів Херсонщини: є загиблий
Нагадаємо, що з 13 по 14 червня Росія також обстрілювала Херсонщину. Удари здійснювалися по 20 населених пунктах, через що були пошкоджені 9 приватних будинків.
Ушкоджень зазнав і заклад культури. Внаслідок атаки росіян загинув 40-річний житель Токарівки Херсонської області.