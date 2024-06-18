"Для того, щоб стати членом НАТО, Україна має перемогти у війні з Росією, і Сполучені Штати роблять усе можливе для цього", – заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

Україна має перемогти Росію

За словами координатора, Альянс і Сполучені Штати вже заявляли, що спочатку українці мають виграти цю війну. При цьому Кірбі додав, що США роблять усе можливе для перемоги України.

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Також Президент США заявив, що "вірить у те, що НАТО – це майбутнє України".

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"Є багато речей, які мають бути зроблені, перш ніж вони зможуть приєднатися до Альянсу, як і будь-який інший член Альянсу", – додав Байден.

Як зазначив Кірбі, двостороння безпекова угода допоможе Україні захистити себе, а США працюватимуть над забезпеченням усього необхідного.

"Вони [українці – ред.] можуть подати заявку на вступ до НАТО. І ми вважаємо, що НАТО – це майбутнє України, і ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти", – наголосив Джон Кірбі.

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Вступ України до НАТО – що відомо

Нагадаємо, що Президент Фінляндії назвав шлях України до НАТО незворотнім.

За словами Президента Фінляндії Александра Стубба, допомога просуванню України до членства в Альянсі і збільшення допомоги союзників по Альянсу будуть серед головних тем саміту НАТО у Вашингтоні.

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Він додав, що правомірне місце України – в НАТО, і Альянс твердо переконаний, що цей процес є незворотним. Це пов’язано також із потенційною та можливою місією НАТО в Україні.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що одним із головних завдань Вашингтонського саміту стане відпрацювання послання для України, яке означатиме більш рішучу підтримку з боку Альянсу, а також посилення координуючої ролі НАТО у наданні Україні військової допомоги.

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