"Для того, щоб стати членом НАТО, Україна має перемогти у війні з Росією, і Сполучені Штати роблять усе можливе для цього", – заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

Україна має перемогти Росію

За словами координатора, Альянс і Сполучені Штати вже заявляли, що спочатку українці мають виграти цю війну. При цьому Кірбі додав, що США роблять усе можливе для перемоги України.

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Також Президент США заявив, що "вірить у те, що НАТО – це майбутнє України".

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"Є багато речей, які мають бути зроблені, перш ніж вони зможуть приєднатися до Альянсу, як і будь-який інший член Альянсу", – додав Байден.

Як зазначив Кірбі, двостороння безпекова угода допоможе Україні захистити себе, а США працюватимуть над забезпеченням усього необхідного.

"Вони [українці – ред.] можуть подати заявку на вступ до НАТО. І ми вважаємо, що НАТО – це майбутнє України, і ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти", – наголосив Джон Кірбі.