Російські сили 2177 разів за добу обстріляли Донецький регіон, інформує поліція Донецької області.
Росія обстріляла Донеччину
"Руйнувань зазнали 13 цивільних об’єктів - 11 житлових будинків, магазин і склад", – зазначили в поліції.
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За наявними даними, авіаудар у Звенівці вбив одну людину й пошкодив 4 приватні будинки.
Через артилерійський обстріл поранено жителя Часового Яру й пошкоджено приватний будинок.
Також ушкоджень зазнали три будинки в Зорі й три в Катеринівці.
Росія за добу обстріляла Донеччину майже 1,8 тис.разів
Нагадаємо, що з 16 по 17 червня окупанти завдали по Донеччині 1799 ударів, внаслідок чого покшоджені 26 цивільних об’єктів – 16 житлових будинків, адмінбудівлю, підприємства, газопровід і автомобілі.
Як повідомлялося, на Нову Полтавку скинули "КАБ-500", через що пораниені сім цивільних осіб, зокрема двоє дітей. Таку ж бомбу скинули на Селидове – пошкоджені три приватних будинки, адмінбудівля й підприємства.
Також повідомлялося про поранених у Красногорівці та Торецьку.