Лише за останній рік кількість вбивств і каліцтв дітей, які проживають на територіях, де йдуть міжнародні війни, зросла на 35%, заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець, якого цитує кореспондент Укрінформу.

Відсоток вбивств дітей досяг найвищого рівня в історії - що відомо

"Станом на зараз, за даними ООН, відсоток насилля щодо дітей в умовах збройних конфліктів зріс на 21 пункт і складає найвищу позначку в історії світу. Тільки за останній рік кількість випадків вбивства, каліцтва дітей, які, на жаль, проживають на територіях, де відбуваються міжнародні конфлікти, зріс на 35%", - зазначив Лубінець на пресконференції, присвяченій Четвертому саміту перших леді та джентльменів.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За словами Лубінця, перед пресконференцією Офіс омбудсмена провів окрему зустріч із представниками ООН, на якій вони, зокрема, повідомили, що є висока ймовірність того, що за результатами 2024 року ці показники знову зростуть. Він з жалем констатував тенденцію до поширення збройних конфліктів.

Головне завдання - зупинити агресію щодо українських дітей - Лубінець

Він заявив, що головним завданням українських ініціатив, у тому числі й 4-го саміту перших леді і джентльменів, є знайти конкретні методи й механізми, щоб зупинити агресію щодо українських дітей, а також дітей на всій планеті.

Advertisement

"Я знаю, що це буде непроста історія, що будуть непрості дискусії. Але я точно знаю, що, як і всі три попередні саміти, так і четвертий буде мати конкретні результати - як для українських дітей, так і для дітей по всьому світу", - вважає уповноважений ВР із прав людини.

Він поінформував, що на цей саміт хочуть запросити представників країн, які не просто стикалися або стикаються з подібними випадками порушення прав людини в умовах збройних конфліктів, а мають свої конкретні напрацювання - щодо того, як захищати дітей, як їх повертати після депортації, як робити так, щоб нарешті у міжнародній системі з'явилася відповідальність, наприклад, за мілітаризацію дітей, за їхню депортацію тощо.

Advertisement

Армія РФ вбила в Україні понад 500 дітей - подробиці

За даними Офісу Генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вбила 546 українських дітей.

"Більше ніж 1865 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 3 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 546 дітей загинули та понад 1319 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йшлося в повідомленні.

Найбільше поранень дістали діти у Донецькій області - 530, Харківській - 356, Херсонській - 150, Дніпропетровській - 136, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 104.