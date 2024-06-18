Компанія Rheinmetall встановила систему Skyranger на корпуси танків Leopard 1 і передасть новостворену машину Україні, передає The Telegraph.

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Rheinmetall оголосила, що встановлює свою найсучаснішу зенітну систему Skyranger на корпуси танків Leopard 1 часів холодної війни, створюючи нову машину для зміцнення оборони України.

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"Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити вежу Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм", – пояснив керівник наземних систем Rheinmetall Бйорн Бернхард.

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Як зазначається, ЗСУ вже мають на озброєнні близько сотні танків Leopard 1 у звичайній комплектації, проте рішення про створення такого танка з'явилося через неодноразові заклики до більшої підтримки у сфері захисту неба від безпілотників та ракет РФ.

"Ми плануємо на довгострокову перспективу в Україні. Ми не просто постачаємо обладнання, а потім виводимо – ми показуємо, що ми будемо там постійно і підтримуватимемо Україну", – наголосив Бернгард.

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Допомога Rheinmetall Україні

В Україні 11 червня відкрили перший цех Rheinmetall для ремонту й виготовлення бронетехніки. У перспективі там вироблятимуться нові зразки броньованої техніки.

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У цеху працюють українські фахівці під технічним наглядом німецьких колег., а податки сплачуються в Україні. Відповідно ЗСУ отримують нові технології.

Також керівник концерну Rheinmetall Армін Папперґер анонсував забезпечення постачання Україні далекобійні снаряди, але Берлін має гарантувати їй великі обсяги замовлень. Потужності Rheinmetall, за його словами, дозволять виготовити щонайменше 700 000 155-мм артилерійських снарядів у 2024 році