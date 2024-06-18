Російська окупаційна армія, ймовірно, взяла під контроль село Новоолександрівка Донецької області, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Росія захопила село на Донеччині - що відомо

"Армія РФ, ймовірно, взяла під контроль село Новоолександрівка, яке розташоване приблизно за 20 км на північ від міста Авдіївка Донецької області. У цьому районі протягом 2024 року точилися запеклі бої, і війська РФ поступово просувалася вперед з моменту захоплення Авдіївки у лютому 2024 року", - йдеться у повідомленні.

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У британській розвідці вважають, що окупація Новоолександрівки дозволить росіянам наблизитись до траси Т-05-04, яка є одним з основних шляхів постачання ЗСУ на сході.

Розвідка додає, що. ймовірно, селище Воздвиженка стане наступною метою військ РФ, яка планує перерізати трасу та порушити українську логістику.

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Армія РФ зосередилась на Донеччині - що відомо

На початку червня сектор Авдіївка-Покровськ на Донеччині залишався основним напрямком для росіян, проте вони не досягли значних успіхів.

Російські військовослужбовці мали незначну перевагу у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл та Євгенівка. На паралельній осі приблизно на 3 км південніше російські війська, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка.

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Росія за добу майже 2,2 тис. разів обстріляла Донецьку область

Російська армія 2177 разів за добу обстріляли Донецький регіон. Руйнувань зазнали 13 цивільних об’єктів: 11 житлових будинків, магазин і склад.

За наявними даними, авіаудар у Звенівці вбив одну людину й пошкодив 4 приватні будинки.

Через артилерійський обстріл поранено мешканця Часового Яру й пошкоджено приватний будинок.

Також ушкоджень зазнали три будинки в Зорі й три в Катеринівці.