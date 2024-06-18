Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг.

Згідно з нововведенням, повнолітнім українцям роздадуть 908 грн на книги через застосунок Дія, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

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Кожний повнолітній українець може отримати кошти на книги від держави - як саме

«17 червня Президент підписав Закон України щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг (проєкт за реєстр. №11251)», - йдеться у повідомленні.

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Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук відзначила, що згідно з цим законом, вже цього року українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат у Дії на суму 908 грн на електронні / паперові / аудіальні / для осіб з порушенням зору книжки.

«Так, виділені гроші з рахунків нашої молоді перейдуть на підтримку українських видавців. Як-то кажуть, всім буде щастя: і юні українці отримають книжки українською мовою за власним вибором, і видавництва, за попередніми підрахунками, зможуть за ці гроші видати додатково 1,5 - 2 млн примірників», - прокоментувала Кравчук.

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Пресслужба Апарату Верховної Ради повідомила, що після уточнень у законі запрацюють субсидії для відшкодування оренди для приміщень книгарень.

Всі виплати вже передбачені в бюджеті, додаткові витрати з державної казни не передбачені.

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