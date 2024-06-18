Уряд Італії скоро може анонсувати дев'ятий пакет допомоги для України, в якому будуть ракети Storm Shadow, пише Il Fatto Quotidiano.

Італія надасть Україні ракети Storm Shadow

"Італія надішле ракети Storm Shadow. Вони можуть вражати цілі на відстані до 300 км навіть на території РФ", - йдеться у повідомленні.

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До дев'ятого пакету озброєнь для України, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця місяця, увійдуть не лише система ППО Samp-T, а й партія ракет великої дальності Storm Shadow.

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Допомога від Італії Україні

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні 11 червня на Конференції з відновлення України в Берліні анонсував підготовку нового пакета військової допомоги, більшу частину якого складатимуть засоби ППО.

Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду до другої річниці повномасштабної війни .

За словами Президента України Володимира Зеленського, цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між країнами. Під час перемовин лідери також обговорили подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.