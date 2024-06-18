Українські та міжнародні партнери уклали 14 угод на суму понад 560 млн євро в межах Міжнародної конференції з відновлення 11-12 червня у Берліні, повідомляє Укрінформ, цитуючи міністерку економіки Юлію Свириденко.

Український бізнес уклав угоди на понад 560 млн євро

"Одним із дуже важливих компонентів цьогорічної конференції став акцент на приватному бізнесі, який ще у Лондоні, рік тому, зауважував, що йому не вистачає уваги. Тому в Берліні була зроблена ставка на приватний сектор. Мені відомо, наприклад, про укладання 14 бізнес-угод між українськими та міжнародними партнерами на суму понад 560 млн євро. Я думаю, що насправді їх було більше, тому що половина учасників берлінського форуму якраз були представники бізнесу", – зазначила Свириденко.

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За її словами, впродовж двох днів заходу було проведено 7 круглих столів, присвячених саме інвестиційному потенціалу таких галузей української економіки, як енергетика, зокрема, воднева, "зелена" металургія, транспорт, логістика тощо. І за результатами таких зустрічей було укладено кілька двосторонніх угод із бізнесом.

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Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

"Також у Берліні відбувся запуск інвестиційного компоненту в рамках Ukraine Facility – Ukraine Investment Framework. Європейська комісія підписала перші угоди з різними міжнародними фінансовими установами про фінансування та гарантії – це угоди, які включають 1 млрд євро кредитних гарантій і 400 млн євро змішаних гарантій для приватних компаній", – зазначила перша віцепрем'єрка.

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Фото: Укрінформ

Під час URC пройшло перше засідання Business Advisory Council – Консультаційної ради бізнесу, до складу якої увійшли представники провідних світових компаній та бізнес-асоціацій із США, Канади, Великої Британії, Норвегії, країн ЄС та України.

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"Це консультаційна рада, учасники якої дуже зацікавлені інвестувати в Україну. Ця платформа буде надавати практичні поради для того, щоб покращити бізнес-клімат України. Але найголовнішим для нас крім роботи з цією установою буде залучення конкретних інвестицій у наш приватний сектор", – додала Свириденко.

Також американська корпорація DFC під час Міжнародної конференції з питань відновлення оголосила про пакет фінансування, який включає страхування ризиків для України на 350 млн доларів США. 150 млн доларів спрямують на страхування політичних ризиків для підтримки операцій в аграрному експортному секторі.

"Ще укладено договір на страхування політичних ризиків на суму 152 млн дол. для українських компаній, які будуть працювати у виробничому секторі", – зазначила Свириденко.

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Україна підписала 110 міжнародних угод на Ukraine Recovery Conference

Нагадаємо, що під час конференції анонсували допомогу Україні на суму в понад 16 млрд євро. Україна підписала 110 міжнародних угод, контрактів і меморандумів.

Серед ухвалених рішень були гарантійні та грантові угоди в межах інвестиційного компоненту програми Ukraine Facility – на 1,4 млрд євро та пакет допомоги на підтримку енергетики від США – на 824 млн доларів.

Під час конференції Міністерство економіки представило Інвестиційний гайд, який містить 95 інвестиційних проєктів, що потребують близько 27 млрд доларів фінансування.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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