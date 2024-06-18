На Донеччині російська окупаційна армія жорстоко вбила українського воїна шляхом обезголовлення, повідомляє генеральний прокурор України Андрій Костін.

Армія РФ вбиває українських полонених відрізаючи голову

За словами генпрокурора, Україна отримала інформацію, що російські командири наказали своїм солдатам не брати в полон українських військових і натомість вбивати їх шляхом обезголовлення.

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"Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано в Донецькій області", - додав Костін.

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Він наголосив, що це - черговий доказ, що воєнні злочини росіян - не поодинокі інциденти, а стратегія російського режиму.

Костін зазначив, що такі злочинні накази віддавали на рівні керівництва батальйону та роти російських окупантів.

Генпрокурор закликав не залишати такі випадки безкарними.