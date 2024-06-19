Пожежу на нафтобазі в Ростовській області РФ після влучання двох безпілотників СБУ в ніч проти 18 червня гасять уже понад добу, повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

Пожежа на нафтобазі Ростовської області РФ – що відомо

У Азові Ростовської області в ніч проти 18 червня БпЛА влучили по нафтоналивних терміналах ЗАТ "Азовпродукт" та ТОВ "ДонТермінал". У першому дрон потрапив із резервуар із нафтопродуктами, стався витік і почалася пожежа. У другому безпілотник поцілив у порожній резервуар.

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Джерела Kyiv Post у спецслужбах підтвердили, що удари по нафтобазі здійснювалися під час спецоперації Служби безпеки України.

Як зазначається, опів на шосту ранку 19 червня пожежу локалізували на площі 3200 квадратних метрів.

Загальна площа пожежі після удару склала 5 000 квадратних метрів. До гасіння тоді залучили 70 пожежників, 21 одиницю техніки та пожежний поїзд.