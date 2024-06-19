Росія вдарила по 19 населених пунктах Херсонщини, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівка та 7 приватних будинків, інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Телеграм.

РФ обстріляла Херсонську області

За його словами, під обстрілами були Бургунка, Михайлівка, Тягинка, Дніпровське, Янтарне, Станіслав, Козацьке, Вірівка, Широка Балка, Гаврилівка, Львове, Ольгівка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Берислав та місто Херсон.

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Ворог влучив у багатоповерхівку та 7 приватних будинків, територію навчального закладу, заводу та ферми, гаражі та приватні автомобілі.

Внаслідок обстрілів були поранені 2 людини.