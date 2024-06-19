У Сполучених Штатах стурбовані тим, що Іран і Північна Корея відправляють Росії свою зброю для підтримки війни проти України, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на спільній з генсеком НАТО пресконференції у Вашингтоні.

США зупинять постачання зброї з Ірану й КНДР до РФ

За словами Блінкена, США продовжуватимуть робити все можливе, щоб припинити підтримку, яку надають Росії такі країни, як Іран і Північна Корея.

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"Росія відчайдушно намагається зміцнювати відносини з країнами, які можуть забезпечити її необхідним для продовження війни в Україні", – наголосив держсекретар.

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Водночас він наголосив на тому, що Штати "дуже стурбовані цим", оскільки це є прямою підтримкою війни з боку цих держав.

"Найшвидшим способом покласти край війні буде позбавити Путіна думки, що він зможе пережити Україну і всіх її союзників, а також якщо він знатиме, що палива, необхідного для його військової машини, більше не буде", – додав Блінкен.

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Іран та КНДР постачають зброю Росії – що треба знати

Нагадаємо, що Північна Корея передала Росії майже 5 млн артснарядів. Південна Корея виявила щонайменше 10 000 транспортних контейнерів, відправлених із КНДР до РФ.

Також міністр оборони Південної Кореї нагадав про відправку Пхеньяном десятків балістичних ракет, щоб допомогти Кремлю атакувати Україну. Водночас в обмін на боєприпаси РФ надала КНДР супутникові технології та звичайну зброю, зокрема танки й літаки.

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Своєю чергою, Іран у квітні надіслав до Росії нову партію військових вантажів, яка могла містити ударні БпЛА типу Shahed, а також компоненти для виробництва дронів на территорії РФ.

За словами колишньої речниці Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, Москва все частіше використовує для атак на Україну безпілотники типу "Шахед", які виробляє на своїй території, про що свідчить російське маркування на них.