Суддя Білопільського районного суду засудила виконувача обов’язків генерального директора державного підприємства "Охтирський комбінат хлібопродуктів" 9 років позбавлення волі за незаконне вивезення насіння соняшника на 3,2 млн грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Гендиректора "Охтирського комбінату хлібопродуктів" засудили до 9 років ув'язнення

Суд визнав його винним у зловживаннях щодо вивезення зерна соняшника з території філії без відома та дозволу власника на користь третіх осіб у листопаді 2020 року. За загальною оцінкою, посадовцю вдалося вивезти насіння на суму 3,2 млн гривень.

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Вирок винесли за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України: організація розтрати чужого майна та службового підроблення, вчиненого групою осіб.

Також суд на три роки позбавив зловмисника права обіймати посади в суб’єктах господарювання всіх форм власності. Фігуранту призначили конфіскацію майна. Наразі посадовець переховується від здійснення правосуддя.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.

Ймовірно, йдеться про Юрія Батьєнова, який з початку повномасштабного вторгнення виконував обов’язки генерального директора Охтирського КХП.