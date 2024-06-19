Суддя Білопільського районного суду засудила виконувача обов’язків генерального директора державного підприємства "Охтирський комбінат хлібопродуктів" 9 років позбавлення волі за незаконне вивезення насіння соняшника на 3,2 млн грн.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
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Гендиректора "Охтирського комбінату хлібопродуктів" засудили до 9 років ув'язнення
Суд визнав його винним у зловживаннях щодо вивезення зерна соняшника з території філії без відома та дозволу власника на користь третіх осіб у листопаді 2020 року. За загальною оцінкою, посадовцю вдалося вивезти насіння на суму 3,2 млн гривень.
Вирок винесли за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України: організація розтрати чужого майна та службового підроблення, вчиненого групою осіб.
Також суд на три роки позбавив зловмисника права обіймати посади в суб’єктах господарювання всіх форм власності. Фігуранту призначили конфіскацію майна. Наразі посадовець переховується від здійснення правосуддя.
Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.
Ймовірно, йдеться про Юрія Батьєнова, який з початку повномасштабного вторгнення виконував обов’язки генерального директора Охтирського КХП.
Антикорупційний Суд заарештував ексрадника Офісу Президента
Нагадаємо, що 4 квітня цього року суд заарештував Артема Шила, якого підозрюють у створенні корупційної схеми на закупівлях для залізниці.
Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили організовану групу в АТ "Укрзалізниця", яка заволоділа 94,7 млн грн під час закупівлі трансформаторів за вдвічі завищеними цінами. Джерела Kyiv Post у правоохоронних органах підтвердили, що до схеми причетний колишній позаштатний радник Офісу президента Артем Шило.