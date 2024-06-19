Лідер Північної Кореї висловив повну підтримку Росії у її війні проти України під час їхньої зустрічі в Пхеньяні, пише Yonhap.

КНДР підтримує Росію – подробиці

"Уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки... висловлює свою повну підтримку та солідарність із російським урядом, армією та народом у проведенні "спеціальної військової операції" [війни – ред.] в Україні з метою захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності", – заявив Кім Чен Ин.

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За його словами, відносини між РФ і КНДР вступають у новий період "процвітання". Північна Корея "високо оцінила роль Росії в глобальному стратегічному балансі" та пообіцяла зміцнити стратегічне співробітництво з Москвою.

Своєю чергою, президент Росії Владімір Путін подякував Кіму за підтримку Пхеньяном політики Кремля щодо війни проти України. Також він повідомив про новий "фундаментальний документ", який стане основою для відносин між країнами на тлі очікування підписання сторонами "договору про всеосяжне стратегічне партнерство".

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Лідер РФ сподівається проведести наступний саміт із Кім Чен Ином вже у Москві.

Північна Корея передає зброю РФ – що відомо

Нагадаємо, що міністерство оборони Південної Кореї заявляло про те, що Москва отримала близько 5 мільйонів артилерійських снарядів від КНДР. Міністр оборони Шин Вонсік нагадав про відправку КНДР десятків балістичних ракет, щоб допомогти Москві бити по Україні.

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2 січня цього року Росія вдарила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11. Балістичні ракети цієї серії Пхеньян вперше випробував у 2019-му році. Водночас Кремль намагається приховати факти військової співпраці з КНДР та знехтувати міжнародними зобов’язаннями.