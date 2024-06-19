Служба безпеки України та Нацполіція викрили підпільний ангар із понад 3,5 тис. боєприпасів і передали їх Збройним силам України, повідомили в СБУ.

СБУ на Нацполіція передали ЗСУ боєприпаси

Йдеться про понад 3,5 тис. комплектуючих для зенітно-ракетних комплексів ППО та артилерійських систем, а також двигунів для бронемашин.

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Це обладнання Нацполіція та СБУ вилучили з двох підпільних ангарів на Київщині.

Як зазначили в Службі безпеки, нелегальні склади належали топменеджменту місцевої компанії, яка займається торгівлею спеціалізованим обладнанням для виробництва ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки.

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Фото: Служба безпеки України

Зловмисники хотіли продати комплектуючі як необліковану продукцію без внесення даних до звітної документації, проте СБУ встигла попередити цю оборутку.

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У серпні 2023 року  цих же фігурантів викрили під час спроби продати 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю.

Яке покарання загрожує зловмисникам

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.

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