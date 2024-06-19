Служба безпеки України та Нацполіція викрили підпільний ангар із понад 3,5 тис. боєприпасів і передали їх Збройним силам України, повідомили в СБУ.

СБУ на Нацполіція передали ЗСУ боєприпаси

Йдеться про понад 3,5 тис. комплектуючих для зенітно-ракетних комплексів ППО та артилерійських систем, а також двигунів для бронемашин.

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Це обладнання Нацполіція та СБУ вилучили з двох підпільних ангарів на Київщині.

Як зазначили в Службі безпеки, нелегальні склади належали топменеджменту місцевої компанії, яка займається торгівлею спеціалізованим обладнанням для виробництва ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки.

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Фото: Служба безпеки України

Зловмисники хотіли продати комплектуючі як необліковану продукцію без внесення даних до звітної документації, проте СБУ встигла попередити цю оборутку.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

У серпні 2023 року цих же фігурантів викрили під час спроби продати 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю.

Яке покарання загрожує зловмисникам

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.