Від початку року відкрили 1 521 провадження про домашнє насильство, повідомляє Опендатабот.

В Україні збільшилася кількість випадків домашнього насильства

Як зазначається, відсоток справ, які доходять до суду, різко впав цього року попри збільшення кількості зареєстрованих проваджень. У 2022 та 2023 роках їх було близько 83%, а цьогоріч лише 64%. За останні 5 років це найнижчий показник.

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Для порівняння, у 2022 році зареєстрували 1 121 провадження, у 2021 році – 1343.

У середньому зараз відкривають 300 таких справ на місяць, хоча в 2021 відкривали близько 200.

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Фото: Опендатабот

Домашнє насильство в Україні – що відомо

Нагадаємо, що Верховна Рада 22 травня цього року посилила протидію домашньому насильству. Як зазначалося, депутати прийняли в другому читанні законопроєкт №8329, яким посилюється відповідальність за домашнє насильство. Проєкт підтримали 252 парламентарі.

Хоч він і є депутатським, МВС України та Національна поліція України постійно долучались до його розробки. Чимало положень законопроєкту містять новації. Цим документом вводиться окрема норма щодо визнання малолітньої чи неповнолітньої особи потерпілою, якщо вона була присутньою при вчиненні домашнього насильства чи насильства за ознакою статі, і встановлюється адмінвідповідальність за це.

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Неповнолітні віком від 16 до 18 років нестимуть відповідальність за вчинення домашнього насильства на загальних підставах, а також вводиться адмінвідповідальність за сексуальні домагання.

Також в Україні створили мобільний застосунок, через який жертва може викликати поліцію без дзвінка. Зовнішній інтерфейс застосунку замаскований під звичайний додаток у телефоні.

Як зазначалося, поліція приїде за геолокацією або вказаною при реєстрації адресою. Додаток створили у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією за підтримки уряду Великої Британії.

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У 2024 році в Україні зареєстрували рекордну кількість справ про домашнє насильство. Понад 400 кримінальних проваджень зафіксували лише за січень.