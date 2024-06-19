Президенти Північної Кореї і Росії Кім Чен Ин та Володимир Путін уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яким відносини між двома країнами підвищені до рівня союзницьких.
Про це пише Укрінформ з посиланням на південнокорейське видання Yonhap.
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Договір про партнерство між Росією і КНДР - подробиці
«Відносини між нашими двома країнами піднялися до нового рівня союзництва. Дуже приємно укласти великий договір, який відповідає зміненій міжнародній ситуації та стратегічному характеру нових відносин між КНДР і Росією», – сказав Кім.
Своєю чергою, Путін заявив, що Росія не виключає військово-технічної співпраці із Північною Кореєю і що режим санкцій ООН проти КНДР має бути переглянутий.
Президент РФ, якого цитує Reuters, зазначив також про наявність у новому договорі положення про взаємну оборону, згідно з яким кожна країна погоджується допомагати іншій у відсічі зовнішньої агресії.
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«Підписана сьогодні угода про всеосяжне партнерство передбачає, зокрема, взаємну допомогу в разі агресії проти однієї зі сторін цієї угоди», - сказав російський лідер.
Північна Корея підтримує війну Росії в Україні - що відомо
Президент Північної Кореї висловив повну підтримку Росії у її війні проти України під час зустрічі з президентом РФ у Пхеньяні.
"Уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки... висловлює свою повну підтримку та солідарність із російським урядом, армією та народом у проведенні "спеціальної воєнної операції" [війни – ред.] в Україні з метою захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності", – заявляв Кім Чен Ин.
За його словами, відносини між РФ і КНДР вступають у новий період "процвітання". Північна Корея "високо оцінила роль Росії в глобальному стратегічному балансі" та пообіцяла зміцнити стратегічне співробітництво з Москвою.
КНДР передає зброю РФ – що варто знати
Нагадаємо, що міністерство оборони Південної Кореї заявляло про те, що Москва отримала близько 5 мільйонів артилерійських снарядів від КНДР. Міністр оборони Шин Вонсік нагадав про відправку КНДР десятків балістичних ракет, щоб допомогти Москві бити по Україні.
2 січня цього року Росія вдарила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11. Балістичні ракети цієї серії Пхеньян вперше випробував у 2019-му році.
Водночас Кремль намагається приховати факти військової співпраці з КНДР та нехтувати міжнародними зобов’язаннями.