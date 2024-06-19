Президенти Північної Кореї і Росії Кім Чен Ин та Володимир Путін уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яким відносини між двома країнами підвищені до рівня союзницьких.

Про це пише Укрінформ з посиланням на південнокорейське видання Yonhap.

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Договір про партнерство між Росією і КНДР - подробиці

«Відносини між нашими двома країнами піднялися до нового рівня союзництва. Дуже приємно укласти великий договір, який відповідає зміненій міжнародній ситуації та стратегічному характеру нових відносин між КНДР і Росією», – сказав Кім.

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Своєю чергою, Путін заявив, що Росія не виключає військово-технічної співпраці із Північною Кореєю і що режим санкцій ООН проти КНДР має бути переглянутий.

Президент РФ, якого цитує Reuters, зазначив також про наявність у новому договорі положення про взаємну оборону, згідно з яким кожна країна погоджується допомагати іншій у відсічі зовнішньої агресії.

Більше по темі Росія може стояти за пожежою на заводі оборонного концерну Diehl у Берліні Інформацію про наявність доказів причетності Росії до пожежі на заводі передали уряду Німеччини спецслужби дружніх країн. Наразі Берлін вивчає отримані розвіддані.

«Підписана сьогодні угода про всеосяжне партнерство передбачає, зокрема, взаємну допомогу в разі агресії проти однієї зі сторін цієї угоди», - сказав російський лідер.

Північна Корея підтримує війну Росії в Україні - що відомо

Президент Північної Кореї висловив повну підтримку Росії у її війні проти України під час зустрічі з президентом РФ у Пхеньяні.

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"Уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки... висловлює свою повну підтримку та солідарність із російським урядом, армією та народом у проведенні "спеціальної воєнної операції" [війни – ред.] в Україні з метою захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності", – заявляв Кім Чен Ин.

За його словами, відносини між РФ і КНДР вступають у новий період "процвітання". Північна Корея "високо оцінила роль Росії в глобальному стратегічному балансі" та пообіцяла зміцнити стратегічне співробітництво з Москвою.

КНДР передає зброю РФ – що варто знати

Нагадаємо, що міністерство оборони Південної Кореї заявляло про те, що Москва отримала близько 5 мільйонів артилерійських снарядів від КНДР. Міністр оборони Шин Вонсік нагадав про відправку КНДР десятків балістичних ракет, щоб допомогти Москві бити по Україні.

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2 січня цього року Росія вдарила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11. Балістичні ракети цієї серії Пхеньян вперше випробував у 2019-му році.

Водночас Кремль намагається приховати факти військової співпраці з КНДР та нехтувати міжнародними зобов’язаннями.