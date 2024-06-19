Від сьогодні Європейський Союз повертає мита на овес з України через перевищення встановлених квот. Мита будуть чинні до 5 червня 2025 року.

Про це повідомляється на сайті Гендиректорату із сільського господарства та розвитку сільських районів (DG AGRI).

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ЄС повернув мита на деяку агропродукцію з України - подробиці

Чинний регламент охоплює «екстрене гальмування» для низки продуктів, яке автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягають середньорічного рівня, зареєстрованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року. Для вівса цей середній показник становить 2440 тонн.

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Коли обсяг досягає ліміту, ЄК протягом 14 днів повторно запроваджує тарифну квоту згідно з угодою про вільну торгівлю. Квота на овес встановлена на рівні 4 тис. тонн.

Оскільки імпорт з початку 2024 року перевищує цей обсяг, до кінця 2024 року діятимуть мита в режимі найбільшого сприяння (MFN). Квота буде знову доступна з 1 січня 2025 року.

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Імпорт української агропродукції - що відомо

У 2022 році Україна експортувала більше семи тисяч тонн вівса до третіх країн, із липня 2023 року по травень 2024 року - 11 173 тонн.

Окрім ЄС, Україна експортує овес в Індію, Ірак, Лівію, Марокко, Південну Африку, Швейцарію, Туреччину, В'єтнам та інші країни.

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У березні 2024 року комітет Європарламенту з питань міжнародної торгівлі схвалив продовження заходів з лібералізації торгівлі для підтримки України та Молдови.

31 січня Єврокомісія запропонувала продовжити ще на рік дію так званих автономних торговельних заходів для товарів, вироблених в Україні та Молдові, що означає продовження режиму лібералізації торгівлі між ЄС та цими країнами.

Продовження безвізового режиму для українського експорту до ЄС ще на рік посилить захист експорту чутливих аграрних продуктів з України до ЄС.