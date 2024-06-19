Щонайменше 577 людей померли під час паломництва до Мекки в Саудівській Аравії, пише The Guardian.

Паломники померли під час хаджу

За словами двох арабських дипломатів, щонайменше 323 із загиблих були єгиптянами, більшість із них померли від хвороб, пов’язаних із спекою. Також загинули 60 йорданців, хоча у столиці країни вчора повідомляли про 41 загиблого.

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За підрахунками, загальна кількість загиблих, про яких повідомили різні країни за період цьогорічного паломництва, становить 577 осіб.

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Також саудівська влада повідомляла, що цього року у хаджі взяли участь близько 1,8 млн паломників, з них 1,6 млн – з-за кордону.

Водночас за даними The Guardian, минулого року різні країни повідомили про загибель щонайменше 240 паломників, більшість із яких були індонезійцями.

Аномальна спека в Саудівській Аравії

У понеділок у Великій мечеті в Мецці температура досягла 51,8C. Температура у місцевості, де відбуваються ритуали, зростає на 0,4°C (0,72F) кожне десятиліття. Крім того, багато ритуалів хаджу, зокрема молитва на горі Арафат, яка відбулася в суботу, передбачають перебування на відкритому повітрі протягом кількох годин удень. Згідно з даними, отриманими від дипломатів, кількість тіл у морзі в Аль-Муайсемі, одному з найбільших у Мецці, становила 550.

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