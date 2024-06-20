У ніч проти 20 червня сили ППО збили 4 крилаті ракети Х-101/Х-555, керовану авіаційну ракету Х-59 і 27 безпілотників типу "Shahed-131/136", інформують Повітряні сили в Телеграм.

Нічна атака РФ 20 червня – що відомо

"Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА", – повідомили в Повітряних силах.

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Крилаті ракети Х-101/Х-555 ворог запускав із літаків Ту-95 МС з повітряного простору над акваторією Каспійського моря.

Водночас, балістичні ракети "Іскандер-М" запустили з Воронезької області РФ.

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Аеробалістичні ракети Х-47М2"Кинджал" летіли з Приморсько-Ахтарська в РФ.

Унаслідок протиповітряного бою в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях вдалося знешкодити 32 повітряні цілі.

Фото: Повітряні сили

Більше по темі На Київщині загасили пожежу після атаки 12 червня Рятувальникам знадобилося три доби, аби повністю ліквідувати вогонь на промисловому підприємстві.

У Криворізькому та Нікопольському районах Дніппропетровщини поранені троє чоловіків, а на Вінниччині уламки "шахеда" пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури.

Фото: Monitorwar

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Внаслідок атаки поранені 3 енергетики ДТЕК, як повідомили в компанії.

Там нагадали, що це вже сьомий масований обстріл теплоелектростанцій компанії за останні три місяці.

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