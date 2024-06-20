Війська РФ завдали 2107 ударів по Донецькому регіону за добу, зазначила поліція Донецької області.
Росія обстріляла населені пункти Донеччини
"Руйнувань зазнали 57 цивільних об’єктів – 44 житлові будинки, амбулаторія, фельдшерський пункт, СТО, заклад освіти, заклад культури, автотранспорт, комунікації", – уточнили в поліції.
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У Розкішному через удар з РСЗВ "Торнадо С" загинула людина, були пошкоджені 12 приватних будинків.
Торецьк постраждав від артобстрілу – там загинула людина, пошкоджені приватний і багатоквартирний будинки.
П'ять ударв росіяни завдали по Північному, через що поранено мирного жителя, пошкоджені 2 багатоквартирних і 5 приватних будинків.
Війська рф скинули керовану авіабомбу «КАБ-250» на Залізне, внаслідок чого є поранений, а руйнувань зазнали 16 приватних будинків і об’єкт інфраструктури.
Ще дві особи були травмовані в Часовому Яру та Нью-Йорку.
Понад 2,2 тис. ударів по Донеччині за добу – що відомо
Нагадаємо, що раніше російські сили 2177 разів за добу обстріляли Донецький регіон.
Внаслідок цього руйнувань зазнали 13 цивільних об’єктів – 11 житлових будинків, магазин і склад.
Подробиці про обстріли Росією Донецької області з 17 на 18 червня дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.