В Євросоюзі погодили 14-й пакет санкцій проти Росії після блокування ФРН, повідомило бельгійське головування в Раді ЄС у соцмережі Х (колишній Twitter).
14-й пакет санкцій проти РФ – що відомо
Як зазначається в повідомленні, цей пакет передбачає нові цільові заходи та максимально посилює вплив існуючих санкцій шляхом усунення лазівок.
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Обмеження стосуються заборони на перевалку російського скрапленого газу та план покладання відповідальності на операторів ЄС за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами у третіх країнах.
Посадовці з 27 країн ЄС обговорювали новий пакет санкцій проти Росії понад місяць.
🇪🇺 EU Ambassadors just agreed on a powerful and substantial 14th package of sanctions in reaction to the Russian aggression against Ukraine.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 20, 2024
This package provides new targeted measures and maximises the impact of existing sanctions by closing loopholes.
Німеччина блокувала санкції проти РФ – подробиці
"Вагання Німеччини були частково пов’язані з внутрішніми розбіжностями між МЗС країни та офісом канцлера", – зазначали у Reuters.
ФРН блокувала обмеження для РФ через пункт G статті 12 про "положення про відсутність Росії" в дочірніх компаніях у третіх країнах. В разі його застосування ці компанії були б змушені на договірній основі припинити реекспорт до РФ.
Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня
"ЄС постійно посилює санкції проти Москви за її повномасштабне вторгнення в Україну, однак ці зусилля підриваються обходом обмежень через треті країни. Включення цього пункту ще більше посилило б заходи блоку", – наголосили в агенції.
Санкції проти фінустанов, які допомагають армії РФ
Нагадаємо, що Франція та Нідерланди 15 травня запропонували заборонити вести бізнес із фінансовою установою в світі, яку ЄС ідентифікує як ту, що допомагає російським військовим отримувати заборонені товари та технології подвійного призначення.
Як зазначалося. це обмеження може стати стимулом для фінансових установ на Близькому Сході, у Туреччині чи в Китаї не брати участі в угодах щодо постачання товарів подвійного призначення до Росії через ризик втрати доступу до європейського бізнесу.
Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Євросоюз запровадив 13-й пакет санкцій проти Росії.