Служба безпеки схопила жителя прифронтового Запоріжжя, який готував ракетно-дронові удари РФ по місту, повідомили в СБУ.

СБУ затримала агента ФСБ в Запоріжжі

Агентом виявився 47-річний безробітний житель Запоріжжя. Вів об’їжджав територію обласного центру та його околиці, де фіксував геолокації логістичних складів.

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Також фігурант відстежував переміщення автоцистерн, що рухались у напрямку південного фронту. Після цього зловмисник мав передати отримані розвіддані спецслужбі РФ у вигляді відміток на картах Google з детальним описом потенційних цілей.

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СБУ схопила агента, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта критичної інфраструктури.

Яке покарання чекає на агента

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала агента ФСБ та його брата під час спроби дістати розвіддані про Мотор Січ

Нагадаємо, що 11 червня Служба безпеки України схопила механіка верстатів одного з промислових об’єктів Мотор Січі, який обходив територію підприємства та фіксував місцерозташування виробничих цехів і складів з готовою продукцією.

Інформацію РФ зловмисники хотіли відправити через свого брата, який був на прямому зв’язку з кадровим співробітником спецслужби РФ.

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В разі отримання даних Росія планувала здійснити прицільні ракетні удари по оборонних об’єктах Запоріжжя.

Про те, яке покарання чекає на фігурантів, читайте в матеріалі Kyiv Post тут.