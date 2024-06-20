Для того, щоб абоненти передплати могли додатково захистити свій номер, Київстар запровадив сервіс онлайн-ідентифікації для реєстрації номера за допомогою Дії або BankID НБУ. Раніше онлайн можна було зареєструвати номер тільки за допомогою КЕП — кваліфікованого електронного підпису.

Для того, щоб підв’язати номер до документа онлайн, достатньо:

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перейти на сторінку Реєстрації номера на сайті Київстар

авторизуватися в обліковому записі Київстар чи створити його

пошерити ID-картку чи закордонний паспорт через Дію або пройти ідентифікацію за допомогою BankID НБУ

підписати заяву просто на екрані і дочекатись сповіщення про те, що номер зареєстровано.

Завдяки реєстрації ніхто крім власника номера не зможе, наприклад, відновити, заблокувати чи перевипустити SIM-карту. Такі операції будуть доступні абоненту лише після перевірки з боку оператора за документом, який прив’язано до номера. А тому реєстрація номера ще й суттєво підвищує безпеку усіх пов’язаних сервісів: доступ до онлайн-банкінгу, акаунтів у соцмережах, мобільних додатках тощо.

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Реєстрація номера є безкоштовною та не впливає на тариф, залишок на рахунку та підключені послуги при цьому зберігаються.

Також нагадаємо, що завдяки співпраці Київстар, Дії та НБУ, раніше була реалізована можливість замовити eSIM з контрактним підключенням у Київстар. Для цього достатньо пройти ідентифікацію через сервіс НБУ BankID або пошерити паспорт через застосунок Дія. Це також дає можливість користуватись послугами оператора і при цьому бути впевненими в безпеці номера.

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Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на квітень 2024 року обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 млн дол США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua

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Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua